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Xã Gào và phường Bình Kiến kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển

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(GLO)- Chiều 6-6, tại phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào (tỉnh Gia Lai) và Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Kiến tổ chức chương trình kết nghĩa giữa 2 địa phương.

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Xã Gào và phường Bình Kiến kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển. Ảnh: Bá Bính

Tại đây, lãnh đạo 2 địa phương đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng những kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua.

Trên cơ sở trao đổi, 2 địa phương thống nhất các nội dung ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, 2 địa phương sẽ phối hợp quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, nhất là trong lĩnh vực du lịch, thương mại và tiêu thụ nông sản đặc trưng; tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và chính quyền 2 địa phương.

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Lãnh đạo Đảng ủy xã Gào trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường Bình Kiến. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, xã Gào đã trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường Bình Kiến nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

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