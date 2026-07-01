Xã Bình Phú giảm còn 8 thôn, làng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn xã. Theo đó, trước khi sắp xếp, xã Bình Phú có 13 thôn, làng; sau sắp xếp còn 8 thôn, làng, giảm 5 đơn vị, tương ứng 38,46%.

Lãnh đạo xã Bình Phú trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn. Ảnh: Khoa Đoàn

Cụ thể, xã thực hiện sáp nhập 7 thôn, làng để thành lập 2 thôn, làng mới; các thôn Hòa Trung, Hòa Sơn, Hòa Hiệp, Phú Thọ, Phú Hiệp và Phú Thịnh giữ nguyên hiện trạng.

Việc tổ chức lại được thực hiện trên cơ sở sáp nhập các đơn vị liền kề, có sự tương đồng về địa bàn dân cư, phong tục tập quán và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; các thôn, làng mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026.

Cũng tại hội nghị, xã Bình Phú đã công bố các quyết định về giải thể, thành lập chi bộ thôn, làng sau sắp xếp; đồng thời, trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, liên tục của Đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.