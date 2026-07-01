Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xã Bình Phú giảm còn 8 thôn, làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn xã. Theo đó, trước khi sắp xếp, xã Bình Phú có 13 thôn, làng; sau sắp xếp còn 8 thôn, làng, giảm 5 đơn vị, tương ứng 38,46%.

xa-binh-phu-giam-tu-13-xuong-con-8-thon-lang-sau-sap-xep.jpg
Lãnh đạo xã Bình Phú trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn. Ảnh: Khoa Đoàn

Cụ thể, xã thực hiện sáp nhập 7 thôn, làng để thành lập 2 thôn, làng mới; các thôn Hòa Trung, Hòa Sơn, Hòa Hiệp, Phú Thọ, Phú Hiệp và Phú Thịnh giữ nguyên hiện trạng.

Việc tổ chức lại được thực hiện trên cơ sở sáp nhập các đơn vị liền kề, có sự tương đồng về địa bàn dân cư, phong tục tập quán và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; các thôn, làng mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026.

Cũng tại hội nghị, xã Bình Phú đã công bố các quyết định về giải thể, thành lập chi bộ thôn, làng sau sắp xếp; đồng thời, trao quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, liên tục của Đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Sáng 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Gắn tuyên truyền với đối thoại, củng cố niềm tin nhân dân

Gắn tuyên truyền với đối thoại, củng cố niềm tin nhân dân

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Việc kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền với đối thoại đã giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của người dân.

Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ cuối: Đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn

Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ cuối: Đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Những chính sách “vì dân, gần dân” giàu tính nhân văn như hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phường Pleiku tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phường Pleiku tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

null