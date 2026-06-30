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Xã Chư Sê công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng sau sáp nhập

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(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn sau sáp nhập.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28-6-2026 của HĐND xã Chư Sê về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn xã.

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Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chư Sê tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn. Ảnh: Trúc Phùng

Theo đó, từ 51 thôn, làng hiện có, xã Chư Sê thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 41 thôn, làng thành 19 đơn vị mới và giữ nguyên 10 thôn, làng. Sau sắp xếp, toàn xã còn 29 thôn, làng, giảm 22 đơn vị so với trước, tương ứng giảm 43,1%.

Các thôn, làng được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập những đơn vị liền kề, có sự tương đồng về địa bàn dân cư, phong tục, tập quán và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026.

Hội nghị cũng công bố các quyết định về giải thể, thành lập chi bộ thôn, làng; đồng thời, trao quyết định chỉ định cấp ủy các chi bộ sau sắp xếp, sáp nhập nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê Lý Anh Sang đề nghị các chi bộ, thôn, làng sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; phân công rõ người, rõ việc; tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài sản; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng.

Sau sắp xếp, các thôn, làng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần đưa xã Chư Sê phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.

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