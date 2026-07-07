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Xã Ia Dom công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự thôn, làng

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Ngày 7-7, Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn sau sáp nhập.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn xã. Theo đó, sau sắp xếp, xã Ia Dom giảm từ 7 thôn, làng xuống còn 6 thôn, làng.

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Lãnh đạo xã Ia Dom trao quyết định chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ sau sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Quốc Đại

Cụ thể, xã sáp nhập thôn Mook Đen 1 và Mook Đen 2 để thành lập thôn Mook Đen; 5 thôn, làng giữ nguyên là thôn Ia Mút, Mook Trang, Mook Trêl, Cửa Khẩu và làng Bi.

Cũng tại buổi lễ, xã đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động Ban Công tác Mặt trận của các thôn cũ, quyết định thành lập Ban Công tác Mặt trận thôn mới và chỉ định Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn; công bố các quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ thôn cũ, thành lập chi bộ thôn mới, quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về chỉ định Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ thôn mới.

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Đồng chí Trần Ngọc Phận-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom trao quà lưu niệm cho các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôi tham gia công tác sau quá trình sắp xếp, kiện toàn. Ảnh: Hoàng Quốc Đại

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Phận-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Thôn trưởng cùng đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện tốt quy chế làm việc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

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