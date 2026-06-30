Phường Thống Nhất còn 11 tổ dân phố sau sắp xếp

(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ tổ dân phố cũ; Quyết định thành lập, đổi tên các chi bộ tổ dân phố và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sáp nhập.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao quyết định cho các bí thư chi bộ tổ dân phố mới. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với đó, công bố các quyết định của UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về việc chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố sau sắp xếp.

Theo Nghị quyết của HĐND phường Thống Nhất, 23 tổ dân phố, làng trên địa bàn được sắp xếp, tổ chức lại còn 11 tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Plei Kép và Bruk Ngol.

Dịp này, lãnh đạo phường đã trao các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và các chức danh liên quan của 11 tổ dân phố mới; đồng thời, tặng quà tri ân cho các bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố, làng thôi tham gia công tác.

Lãnh đạo UBND phường trao quyết định cho các tổ trưởng tổ dân phố mới. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Hồng Nguyệt nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở, mở ra giai đoạn hoạt động mới với yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố và ban công tác Mặt trận sau sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy đoàn kết, bám sát địa bàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân.

Đồng thời, sớm hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và giữ vững an ninh trật tự.