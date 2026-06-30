Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Thống Nhất còn 11 tổ dân phố sau sắp xếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
PHƯƠNG THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tổ dân phố trên địa bàn. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố; Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ tổ dân phố cũ; Quyết định thành lập, đổi tên các chi bộ tổ dân phố và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sáp nhập.

lanh-dao-dang-uy-phuong-trao-quyet-dinh-cho-cac-dong-chi-bi-thu-chi-bo-to-dan-pho-moi.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy phường trao quyết định cho các bí thư chi bộ tổ dân phố mới. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với đó, công bố các quyết định của UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về việc chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố sau sắp xếp.

Theo Nghị quyết của HĐND phường Thống Nhất, 23 tổ dân phố, làng trên địa bàn được sắp xếp, tổ chức lại còn 11 tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Plei Kép và Bruk Ngol.

Dịp này, lãnh đạo phường đã trao các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và các chức danh liên quan của 11 tổ dân phố mới; đồng thời, tặng quà tri ân cho các bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố, làng thôi tham gia công tác.

lanh-dao-ubnd-phuong-trao-quyet-dinh-cho-cac-cac-dong-chi-to-truong-to-dan-pho-moi.jpg
Lãnh đạo UBND phường trao quyết định cho các tổ trưởng tổ dân phố mới. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Hồng Nguyệt nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy ở cơ sở, mở ra giai đoạn hoạt động mới với yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố và ban công tác Mặt trận sau sáp nhập khẩn trương ổn định tổ chức, phát huy đoàn kết, bám sát địa bàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân.

Đồng thời, sớm hoàn thiện các văn bản lãnh đạo, quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và giữ vững an ninh trật tự.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gắn tuyên truyền với đối thoại, củng cố niềm tin nhân dân

Gắn tuyên truyền với đối thoại, củng cố niềm tin nhân dân

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Việc kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền với đối thoại đã giúp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của người dân.

Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ cuối: Đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn

Không để người nghèo đơn độc trên hành trình chữa bệnh - Kỳ cuối: Đồng hành cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Những chính sách “vì dân, gần dân” giàu tính nhân văn như hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

null