Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh Gia Lai

(GLO)- Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, đạt kết quả thiết thực; đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Sáng 31-7, Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện từ khi Nghị quyết được ban hành đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, Tỉnh ủy Gia Lai đã xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa của tỉnh trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị; đồng thời ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 21-4-2026 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị lựa chọn, đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực văn hóa đặc trưng, mũi nhọn để tạo điểm nhấn cho tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Song song với đó, Ban Chỉ đạo đã giao 35 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện. Đến nay, trong tổng số 35 nhiệm vụ được giao, có 6 nhiệm vụ đã hoàn thành, 17 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện theo tiến độ, 12 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngoài nhà nước để phát triển hạ tầng văn hóa. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, nhiều xã, phường đã chủ động triển khai các mô hình, hoạt động thiết thực như: thành lập và hỗ trợ các câu lạc bộ cồng chiêng; phục dựng lễ hội, nghi lễ truyền thống; bảo tồn, tôn tạo nhà rông và các thiết chế văn hóa; số hóa di tích, ứng dụng mã QR và công nghệ số trong công tác thuyết minh; xây dựng các mô hình phát triển du lịch, phố đêm, phát thanh thông minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, lễ hội truyền thống gắn với quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị xây dựng đề án phát triển du lịch tạo điểm nhấn, phát huy bản sắc và dư địa văn hóa của tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, cụ thể hóa đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết và Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể; đảm bảo rõ nội dung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện.

Song song với đó, đổi mới tư duy từ bảo tồn đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát huy giá trị; từ quản lý di sản sang khai thác hiệu quả, bền vững các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lựa chọn những giá trị văn hóa tiêu biểu, có lợi thế để xây dựng sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh; tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, thiếu hiệu quả.

Đặc biệt, phải chú trọng xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, giàu bản sắc gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh cần nhìn nhận văn hóa là tài sản và phát triển kinh tế di sản thay vì chỉ bảo tồn đơn thuần. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng đề nghị Đảng ủy - UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tạo môi trường thuận lợi để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, số hóa di tích, di sản, hiện vật, tư liệu, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Từng bước hình thành sản phẩm, không gian trải nghiệm văn hóa số phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.