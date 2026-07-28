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Thời sự

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Thiếu tướng Mouy Sophat - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri; đại biểu các cơ quan chức năng của hai bên.

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Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (bên trái) tặng hoa chào đón Thiếu tướng Mouy Sophat - Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri cùng đoàn công tác đến dự hội nghị. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, mặc dù tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri vẫn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới giữa hai địa phương.

Nổi bật, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri đã tích cực hỗ trợ Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Hai bên cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới; qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng.

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Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) ký biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai đơn vị tiếp tục duy trì liên lạc, trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới.

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Đoàn công tác hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.P

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp bảo vệ thành quả phân giới, cắm mốc đã đạt được; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng các công trình hữu nghị; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại tỉnh Ratanakiri; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

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