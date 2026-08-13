Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Đến ngày 13-8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VGP News, Vietnam+)

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 13-8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5% kế hoạch.

Trong đó, 691 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Đáng chú ý, đã phát hiện, quy tập 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

den-ngay-13-8-cac-luc-luong-da-tim-kiem-quy-tap-1715-hai-cot-liet-si.jpg
Các thành viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sử dụng máy dò mìn để đảm bảo khu vực tìm kiếm "sạch" trước khi tiến hành tìm kiếm. Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được các địa phương đẩy mạnh, với số lượng trung bình 2.000-3.000 mẫu/ngày. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ (đạt 58,4% kế hoạch), với 86.183 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 38.579 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Cả nước có 9 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu, gồm: Tuyên Quang (84 mộ), Lai Châu (152 mộ), Sơn La (579 mộ), Lào Cai (1.250 mộ), Quảng Ninh (803 mộ), Ninh Bình (7.796 mộ), Hà Tĩnh (774 mộ), Huế (7.244 mộ) và Lâm Đồng (4.776 mộ).

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã rà phá được 11.793,6/22.725 ha, đạt 51,9% kế hoạch; riêng vùng lõi Vị Xuyên đạt hơn 91%.

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, mạng lưới tiếp nhận thông tin đa nền tảng của Chiến dịch được vận hành 24/7. Hệ thống tổng đài cùng báo chí và các kênh truyền thông số đã góp phần thu thập, lan tỏa thông tin về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác minh, tổ chức hội thảo kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại một số khu vực như: sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), đồi Quân y Bắc Sơn (Đồng Nai), khu vực căn cứ Cồn Tiên (Quảng Trị), các điểm cao thuộc Mặt trận Vị Xuyên (Tuyên Quang) và các thông tin về mộ liệt sĩ tập thể do tổ chức, cá nhân cung cấp để sớm triển khai tìm kiếm, quy tập.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Thời sự

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

Thời sự

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-8, tại Khách sạn Hải Âu, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi đối thoại nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, động viên các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà các đơn vị quân đội đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diêu Trì và Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Thời sự

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

null