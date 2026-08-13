Đến ngày 13-8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.715 hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đến ngày 13-8, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5% kế hoạch.

Trong đó, 691 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong nước, 174 tại Lào và 850 tại Campuchia. Đáng chú ý, đã phát hiện, quy tập 13 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tại Tuyên Quang và 8 mộ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).

Các thành viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sử dụng máy dò mìn để đảm bảo khu vực tìm kiếm "sạch" trước khi tiến hành tìm kiếm. Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được các địa phương đẩy mạnh, với số lượng trung bình 2.000-3.000 mẫu/ngày. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu tại 124.762 mộ liệt sĩ (đạt 58,4% kế hoạch), với 86.183 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 38.579 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Cả nước có 9 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu, gồm: Tuyên Quang (84 mộ), Lai Châu (152 mộ), Sơn La (579 mộ), Lào Cai (1.250 mộ), Quảng Ninh (803 mộ), Ninh Bình (7.796 mộ), Hà Tĩnh (774 mộ), Huế (7.244 mộ) và Lâm Đồng (4.776 mộ).

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã rà phá được 11.793,6/22.725 ha, đạt 51,9% kế hoạch; riêng vùng lõi Vị Xuyên đạt hơn 91%.

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, mạng lưới tiếp nhận thông tin đa nền tảng của Chiến dịch được vận hành 24/7. Hệ thống tổng đài cùng báo chí và các kênh truyền thông số đã góp phần thu thập, lan tỏa thông tin về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo rà soát, xác minh, tổ chức hội thảo kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại một số khu vực như: sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), đồi Quân y Bắc Sơn (Đồng Nai), khu vực căn cứ Cồn Tiên (Quảng Trị), các điểm cao thuộc Mặt trận Vị Xuyên (Tuyên Quang) và các thông tin về mộ liệt sĩ tập thể do tổ chức, cá nhân cung cấp để sớm triển khai tìm kiếm, quy tập.