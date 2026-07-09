(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chỉ đạo xây dựng, hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản liên quan trong tháng 7-2026; thực hiện hiệu quả quy trình phối hợp trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Các thành viên Đội lấy mẫu số 2 của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: N.T

Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu, thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Phấn đấu các địa phương khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22-12-2026; các địa phương khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) hoàn thành trước ngày 30-4-2027.

Tổ chức khởi công xây dựng Nhà lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27-7-2026. Tổng hợp đề xuất kinh phí phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm và mua sắm trang thiết bị công nghệ giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn thành trước ngày 15-7-2026.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2026; tập trung xây dựng, vận hành Ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ.

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí bảo đảm nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bộ Ngoại giao tăng cường trao đổi, đàm phán với các nước và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình làm việc của Lãnh đạo Chính phủ tại Hoa Kỳ trong tháng 10-2026.

Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường cán bộ y tế tham gia công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo Viện Pháp y Quốc gia tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời, mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ giám định ADN để bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ, công suất giám định.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trọng điểm, hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện trên địa bàn; ưu tiên bảo đảm các nguồn lực cho cơ sở và các lực lượng làm nhiệm vụ; chú trọng tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin và triển khai kịp thời việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, nhất là đối với mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước; ưu tiên tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…