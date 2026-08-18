Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai hội đàm với Thường trực HĐND tỉnh Champasak

(GLO)- Chiều 18-8, tại tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã hội đàm với Thường trực HĐND tỉnh Champasak nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động.

Dự hội đàm có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Champasak Kẹo-lăt-ta-na Sỉ-hả-vông; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak Văn-na-sắc Xat-ta-kun, cùng lãnh đạo các ban HĐND tỉnh 2 địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Champasak Kẹo-lăt-ta-na Sỉ-hả-vông phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Champasak Kẹo-lăt-ta-na Sỉ-hả-vông cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐND tỉnh Champasak tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung thực hiện hiệu quả 3 chức năng: xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Đức Hải

Trong kỳ, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 13 văn bản quy phạm pháp luật, quyết định 19 nội dung quan trọng và ban hành 12 nghị quyết tại kỳ họp thứ nhất. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 6 phiên họp, xem xét 24 nội dung, ban hành 23 nghị quyết.

Công tác giám sát tập trung vào những vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các dự án của Chính phủ và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tăng cường với 97 điểm, ghi nhận 384 ý kiến, kiến nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Champasak nhấn mạnh: Chuyến thăm và làm việc của tỉnh Gia Lai là dịp để HĐND 2 tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại hội đàm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản; đồng thời khẳng định, đây là mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cho biết: Chuyến công tác nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 2 dân tộc, cũng như giữa 2 tỉnh Gia Lai và Champasak.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho Thường trực HĐND tỉnh Champasak. Ảnh: Đức Hải

2 địa phương có nhiều điểm tương đồng về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của HĐND và Thường trực HĐND, tạo thuận lợi để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Từ thực tiễn hoạt động, HĐND tỉnh Gia Lai chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm; tăng cường chất vấn, giải trình, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát.

Đồng thời, duy trì hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Thường trực HĐND 2 tỉnh Gia Lai và Champasak chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Hải

Thông qua trao đổi, hai bên chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp nâng cao năng lực hoạt động; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND ở mỗi địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.