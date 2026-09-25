Kiểm tra thực địa các điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, sáng 25-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế 3 điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân nơi chịu ảnh hưởng. Ảnh: T.L

Qua kiểm tra các điểm sạt lở tại dốc Mộng Cầm, khu dân cư Tổ 15B, đường Lê Công Miễn và đá rơi tại Km17 Quốc lộ 1D; các sở, ngành và địa phương xác định các sự cố xảy ra do thiên tai, chủ yếu bởi mưa lớn kéo dài khiến nước từ khu vực núi chảy mạnh, gây xói lở, cuốn theo đất, đá, bùn và cành cây xuống khu vực phía dưới.

Một đoạn taluy dài khoảng 20m ở dốc Mộng Cầm (qua tổ khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam) bị xói lở, đứt gãy và đổ sập sau trận mưa lớn ngày 22-9. Ảnh: T.L

Khoảng 4 giờ ngày 22-9, tại khu vực dốc Mộng Cầm xảy ra sạt lở. Đất, đá, bùn và cành cây từ taluy dương tràn xuống mặt đường, sau đó theo địa hình dốc trôi xuống khu dân cư Tổ 15B, đường Lê Công Miễn.

Cùng ngày, tại Km17 Quốc lộ 1D, khu vực Bãi Xép, xảy ra đá rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Quy Nhơn Nam đã huy động 41 người thuộc lực lượng quân sự, Công an, đơn vị sự nghiệp công, ban điều hành khu phố và lực lượng xung kích tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo, cảnh giới, hạn chế người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đồng thời thu dọn cây gãy, bùn đất, đá trên mặt đường và lối đi trong khu dân cư, khơi thông rãnh thoát nước. Các tảng đá rơi tại Km17 Quốc lộ 1D được đơn vị quản lý tuyến đường xử lý.

Tường hộ lan, taluy trên dốc Mộng Cầm sau khi bị xói lở, đứt gãy khiến nước từ khu vực cao chảy tràn xuống khu dân cư ở khu phố 15 tạo thành rãnh kéo dài có nguy cơ gây sạt lở lớn khi tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Ảnh: T.L

Sau kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Quy Nhơn Nam đã làm việc, đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định nguy cơ và bàn giải pháp khắc phục.

Qua trao đổi, các bên thống nhất tổng hợp đầy đủ tình hình, kết quả kiểm tra để tham mưu UBND tỉnh xem xét giao UBND phường Quy Nhơn Nam chủ động triển khai các giải pháp khắc phục đối với vị trí sạt lở ở dốc Mộng Cầm.

Theo ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đây là sự cố do thiên tai, cần khẩn trương xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân và công trình. Việc khắc phục phải được triển khai ngay trong tháng 9, không để kéo dài, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực địa nơi sạt lở ở dốc Mộng Cầm. Ảnh: T.L

Trước mắt, ưu tiên khắc phục sạt lở ở dốc Mộng Cầm, với các giải pháp như gia cố, hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước, rãnh xối và các công trình dẫn, thoát nước từ khu vực núi; gia cố tường chắn taluy, xây dựng gờ chắn và bổ sung các vị trí rào chắn cần thiết nhằm hạn chế nước chảy trực tiếp gây xói lở, đất đá tiếp tục trôi xuống khu dân cư và mặt đường. Các giải pháp lâu dài sẽ được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá địa chất, hiện trạng và phạm vi ảnh hưởng thực tế.

Ông Vũ Ngọc An nhấn mạnh, việc khắc phục phải thực hiện đồng bộ, bảo đảm hiệu quả, không xử lý tạm thời, manh mún dẫn đến nguy cơ tái diễn sạt lở trong các đợt mưa tiếp theo. Trong quá trình triển khai, an toàn tính mạng người dân phải được đặt lên hàng đầu.

Chính quyền căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm do sạt lở, đồng thời tạm dừng cho người và phương tiện qua lại khu vực dốc Mộng Cầm. Ảnh: T.L

UBND phường Quy Nhơn Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các khu vực sạt lở; duy trì rào chắn, biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới và khơi thông dòng chảy. Khi có mưa lớn, địa phương phải chủ động rà soát, tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để chỉ đạo xử lý.