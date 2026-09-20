Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Ban Bí thư lập Đoàn giám sát về công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Chinhphu.vn)

(GLO)- Sau khi xem xét một số vấn đề liên quan sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo Công văn số 5099-CV/VPTW ngày 18-9 của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 16-9, Ban Bí thư đã cho ý kiến về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, với trọng tâm là công tác giáo dục phổ thông.

Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung sách giáo khoa, cùng công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ và giáo viên tại các trường phổ thông.

cong-tac-giao-duc-pho-thong.jpg
Hoạt động giám sát sẽ tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung sách giáo khoa, cùng công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ và giáo viên tại các trường phổ thông. Ảnh: Phương Vi

Đoàn giám sát cũng xem xét việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung; đặc biệt là các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, cùng một số nội dung liên quan khác.

Ban Bí thư phân công ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn giám sát.

Ban Tuyên giáo Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai công tác giám sát theo quy định. Thời hạn hoàn thành giám sát trước ngày 15-12-2026.

Việc thành lập Đoàn giám sát diễn ra trong thời điểm công tác cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027 đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Ngày 19-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động các nguồn lực, điều tiết, in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông; hoàn thành việc cung ứng và báo cáo Thủ tướng trước ngày 22-9.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

An Khê: Hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm

An Khê: Hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt 100 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí xử lý vụ ngộ độc thực phẩm

Thời sự

(GLO)- Ngày 17-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 3979/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin (địa chỉ 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê) do ông Nguyễn Văn Khanh làm chủ hộ kinh doanh. Đây là cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm làm 254 người mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 17-9 (theo giờ địa phương), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Diễn đàn Ngày đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Đoàn kiểm tra, giám sát 230 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát ( đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Đoàn kiểm tra, giám sát 230 thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 17-9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn GEO của Đức

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Tập đoàn GEO của Đức

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến đầu tư tại Đức, sáng 16-9 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở TP. Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Tập đoàn GEO.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 16-9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

null