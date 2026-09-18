Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Tập đoàn Siemens Energy của Đức

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, sáng 17-9 (theo giờ địa phương), tại TP. Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Tập đoàn Siemens Energy của Đức.

Tại đây, đại diện Siemens Energy giới thiệu tổng quan về hoạt động, năng lực công nghệ và những lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn. Là một trong những tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu của Đức, Siemens Energy hiện hoạt động tại hơn 90 quốc gia, với khoảng 105 nghìn cán bộ, nhân viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bìa phải) và các đại biểu nghe giới thiệu về Tập đoàn Siemens Energy. Ảnh: Đức Hải

Tập đoàn cung cấp các giải pháp trên toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, từ phát điện, truyền tải, lưới điện đến số hóa và chuyển đổi hệ thống năng lượng. Các lĩnh vực thế mạnh gồm công nghệ tuabin khí, tuabin hơi, máy phát điện; thiết bị và giải pháp lưới điện cao áp, truyền tải điện một chiều cao áp HVDC; cùng các công nghệ năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và hydrogen xanh.

Đại diện Tập đoàn Siemens Energy giới thiệu tổng quan về hoạt động, năng lực công nghệ và những lĩnh vực thế mạnh. Ảnh: Đức Hải

Với kinh nghiệm triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn trên toàn cầu, Siemens Energy đang tập trung phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Đây cũng là những lĩnh vực Gia Lai có nhu cầu và tiềm năng hợp tác, nhất là phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực truyền tải, ổn định hệ thống điện và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, vận hành lưới điện. Qua đó, mở ra thêm cơ hội kết nối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững trên địa bàn tỉnh.