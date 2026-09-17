Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp

(GLO)- Chiều 16-9, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo thông tin tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng ủy xã Bình Hiệp đã tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế của xã duy trì ổn định. Tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính ước đạt trên 823 tỷ đồng, tăng 6,85% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt gần 139 tỷ đồng (bằng 94,66% dự toán tỉnh giao). Xã đã chủ động nghiên cứu, đề xuất mở rộng không gian phát triển với các khu, cụm công nghiệp và logistics.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hiệp Lê Minh Lực báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,57%. Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục từ 9 trường xuống còn 3 trường và giảm số thôn từ 16 xuống còn 9 thôn được triển khai bước đầu ổn định.

Đảng bộ xã hiện có 19 chi, đảng bộ trực thuộc, với tổng số 687 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ kết nạp được 21 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã duy trì hoạt động hiệu quả với 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (4.494/4.494 hồ sơ); tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,04%; tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%; hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 94,5%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (thứ 2 từ trái sang) trao quà cho Đảng ủy xã Bình Hiệp. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, xã Bình Hiệp kiến nghị, đề xuất Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức. Phân bổ kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư do huyện Tây Sơn (cũ) làm chủ đầu tư về cho xã để hoàn thiện giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán các công trình, trọng tâm là tuyến đường Tây Sơn - Cát Hiệp.

Bổ sung quy hoạch và bố trí danh mục đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 tuyến đường trục kết nối từ đường dẫn cao tốc Bắc - Nam/QL 19B đi xã Hòa Hội (dài khoảng 7,8 km). Bố trí khoảng 12 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Khu chứng tích Thuận Ninh. Có chủ trương tạm giao 43 ha đất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn M6 thiếu đất sản xuất.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ xã Bình Hiệp đạt được thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã trong thời gian qua.

Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian triển khai gấp, cơ sở vật chất và nhân lực còn khó khăn, xã đã tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với duy trì hoạt động ổn định, không để công việc bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều; đây là thời điểm quan trọng để bứt phá về đích cho các mục tiêu cả năm 2026. Do đó, đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa, huy động sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và đề ra các giải pháp căn cơ, thiết thực, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện có chất lượng, đạt được hiệu quả rõ rệt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị xã Bình Hiệp đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; coi đây là nhiệm vụ then chốt gắn với đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Giữ vững, phát huy đoàn kết trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bám sát quy chế làm việc, quy định của cấp ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, tạo đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị địa phương xác định rõ tiềm năng, lợi thế, tập trung các giải pháp phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống người dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo lĩnh vực y tế, giáo dục; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho gia đình đang xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trên địa bàn xã Bình Hiệp. Ảnh: N.H

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã đến dâng hương tại Di tích Chiến Thắng Thuận Ninh; thăm, tặng quà cho 2 hộ gia đình đang xây dựng nhà ở tại các khu tái định cư phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trên địa bàn xã Bình Hiệp.