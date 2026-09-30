HĐND tỉnh Gia Lai khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

Chủ trì Kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (bên trái) tham dự kỳ họp. Ảnh Đức Thụy

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 được tổ chức vào thời điểm tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, phân bổ và huy động các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận 22 nội dung, gồm 2 báo cáo và 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết; trong đó có 21 nội dung do UBND tỉnh trình và 1 nội dung do Chánh án TAND tỉnh trình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Các nội dung trình kỳ họp lần này tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Trước hết, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031; cho thôi giữ chức vụ và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Kỳ họp cũng xem xét các nội dung quan trọng về tài chính - ngân sách, đầu tư công và đất đai, trong đó có tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026; quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026; quy định một số nội dung liên quan đến giá đất; điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất và thông qua danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh đó là các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế và chính sách đối với đội ngũ thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, như điều chỉnh biên chế công chức, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; chính sách đối với nhân viên y tế thôn, cô đỡ thôn, bản và một số chính sách hỗ trợ hoạt động tại cơ sở.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, HĐND tỉnh sẽ xem xét các chính sách liên quan đến kinh phí thực hiện hợp đồng lao động; sửa đổi chính sách đối với cộng tác viên dân số và nhân viên y tế thôn; bãi bỏ quy định về các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập; chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế và phát triển du lịch cộng đồng; cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

“Đây đều là những vấn đề có tính cấp thiết, liên quan trực tiếp đến việc phân bổ và sử dụng nguồn lực, tổ chức vận hành bộ máy, thực hiện các chính sách đối với người dân và đội ngũ ở cơ sở, cần được HĐND tỉnh xem xét, quyết định kịp thời nhằm tạo cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tiếp theo”, đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh, TAND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị; các ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra theo lĩnh vực được phân công trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Thời gian của kỳ họp dự kiến trong 1 ngày, trong khi khối lượng nội dung cần xem xét khá lớn, nhiều nội dung có tính chuyên môn cao, phạm vi tác động rộng và liên quan trực tiếp đến việc sử dụng nguồn lực cũng như quyền, lợi ích của người dân.

Do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, nhất là các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan, xem xét kỹ lưỡng từng nội dung trình kỳ họp.

Trong quá trình thảo luận, đề nghị các vị đại biểu đặc biệt quan tâm đến căn cứ pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết, đối tượng và phạm vi tác động, khả năng cân đối nguồn lực và tính khả thi trong tổ chức thực hiện; nhất là đối với những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, đội ngũ ở cơ sở và những nội dung liên quan đến phân bổ, sử dụng ngân sách, đầu tư công và đất đai.

Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo và các ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm hoặc còn có ý kiến khác nhau; bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua phải chặt chẽ về pháp lý, phù hợp thực tiễn, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện tổ chức thực hiện để sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.