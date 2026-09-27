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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 27-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và thi công các gói thầu đoạn qua địa bàn 2 xã: Hra và Đak Pơ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải, hàng đầu) yêu cầu UBND xã Hra nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao để thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn xã. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (chủ đầu tư Dự án thành phần 1 và 2), thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng, thi công đều đảm bảo đạt và vượt tiến độ đề ra.

Trong đó, đối với Dự án thành phần 1 có chiều dài 22 km (từ Km0+000 - Km22+000), đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng 178,95ha/179,498ha, với chiều dài khoảng 21,9km/22km, đạt 99,5%; còn lại chiều dài 100m dự kiến sẽ hoàn thành việc bàn giao ngày 29-9-2026.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang, hàng đầu) nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thi công các gói thầu qua địa phận xã Đak Pơ. Ảnh: N.H

Đối với Dự án thành phần 2 (từ Km 22+000 - Km90+000), đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 44,85km/62,47km, đạt 72%, tương ứng 414,55ha/576,77ha. Theo kế hoạch, đến ngày 30-9-2026 sẽ hoàn thành bàn giao 50,33km/62,47km, đạt 80,6%. Đến trước ngày 20-10-2026, các địa phương sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ phần còn lại.

Song song với giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các gói thầu cũng được các nhà thầu đẩy nhanh. Tại gói thầu xây lắp XL.01 thuộc Dự án thành phần 1 (phạm vi Km0+000 - Km12+000), các nhà thầu đang triển khai 32 mũi thi công, giá trị khối lượng đến nay 333,81 tỷ đồng/2.546 tỷ đồng (đạt 13,1%), dự kiến đến hết tháng 12-2026 đạt hơn 659 tỷ đồng (đạt 26%).

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ trái sang) tặng quà các đơn vị thi công các gói thầu qua địa bàn xã Đak Pơ. Ảnh: N.H

Đối với gói thầu XL02 thuộc Dự án thành phần 1 (phạm vi Km12+000 - Km22+000), các nhà thầu đang triển khai 23 mũi thi công, giá trị khối lượng đến nay 202,83 tỷ đồng/1.851,8 tỷ đồng (đạt 10,95%); dự kiến đến hết tháng 12-2026 khoảng 435 tỷ đồng (đạt 24%).

Đối với các gói thầu của Dự án thành phần 2 (đoạn từ Km22+000 - Km 90+000), hiện nay, các nhà thầu đang khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực để triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến theo kế hoạch được duyệt.

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Các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã Đak Pơ. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra hiện trường thi công các gói thầu, nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương báo cáo cụ thể tiến độ công tác giải phóng mặt bằng; các khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, cam kết tiến độ thi công cụ thể từng gói thầu xây lắp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công trong việc phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân nhanh chóng tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc... để bàn giao mặt bằng sạch. Nhờ vậy, tiến độ thi công từng gói thầu đã có chuyển biến tích cực, đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đối với tăng cường kết nối liên kết vùng, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” tại các gói thầu. Trong đó, chú trọng thi công đảm bảo chất lượng các gói thầu đòi hỏi kỹ thuật cao gồm hầm qua đèo An Khê và hầm qua đèo Mang Yang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu đơn vị tư vấn, giám sát bám sát công trường, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công từng gói thầu. Trong quá trình thi công, yêu cầu các nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường…

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