Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp và đối thoại công dân định kỳ tháng 9-2026

Cùng tham dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo các cơ quan chức năng, địa phương đã báo cáo quá trình giải quyết, kết quả rà soát, xác minh các vụ việc; lắng nghe ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của công dân liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: N.H

Theo đó, hộ ông Nguyễn Văn Tú, ở tổ dân phố Tân Nghi, phường An Nhơn yêu cầu xem xét lại đơn giá bồi thường về đất và mức bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình, tài sản trên đất với diện tích 1.142 m2 và đơn giá tính tiền sử dụng đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Hộ bà Nguyễn Thị Vạn ở thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi khiếu nại bồi thường về đất ở đối với thửa đất số 472, tờ bản đồ số 123, diện tích 3.598,8m2 tại thôn Chánh Lợi do Nhà nước thu hồi, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu Đô thị và du lịch An Quang.

Bà Nguyễn Thị Vạn - thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi kiến nghị tại buổi tiếp công dân. Ảnh: N.H

Hộ ông Đỗ Văn Trường và bà Lê Mai Diệu Hà ở thôn An Quang Tây, xã Đề Gi kiến nghị Nhà nước xem xét bán theo giá Nhà nước cho gia đình 1 lô đất phù hợp với quy định hoặc giao 1 lô đất tái định cư tại chỗ có thu tiền sử dụng đất để gia đình sản xuất, kinh doanh do bị ảnh hưởng Dự án Khu dân cư An Quang Tây.

Hộ bà Phan Thị Ngọc Hà ở thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước yêu cầu xác định lại diện tích đất thực tế gia đình đang quản lý, sử dụng để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và giao thêm 1 lô đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và Du lịch sinh thái Diêm Vân.

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước nêu các phương án xử lý các đề xuất, kiến nghị của công dân. Ảnh: N.H

Sau khi lắng nghe ý kiến của hộ dân, nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh luôn xem xét, giải quyết các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo hướng bảo đảm tối đa, quyền lợi hợp pháp của người dân nhưng phải đúng quy định pháp luật.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát là dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Chính sách bồi thường, tái định cư và đơn giá bồi thường đã được tỉnh xây dựng, thực hiện phù hợp. Riêng giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất có thời điểm chênh lệch giá trị khi người dân tiến hành xây dựng nhà tại nơi ở mới do giá xăng dầu và vật liệu xây dựng tăng. Tuy nhiên, khi xem xét tổng thể giá trị bồi thường về đất và các khoản hỗ trợ, chính sách đã bảo đảm tương đối hài hòa quyền lợi của người dân.

Quang cảnh buổi tiếp công dân tháng 9-2026. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị ông Tú nhìn nhận tổng thể chính sách bồi thường, tái định cư của dự án. Trước mắt, khi chưa có biến động tạo ra chênh lệch quá lớn, tỉnh chưa xem xét lại nội dung khiếu nại.

Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Vạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, kết quả kiểm tra, rà soát của các cơ quan chức năng cho thấy phần đất này do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, người dân chỉ canh tác trên đất. Nếu là đất của cá nhân thì phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất. Khi thực hiện dự án, Nhà nước thu hồi đất và chỉ bồi thường tài sản trên đất theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh đã tạo điều kiện và giải quyết vụ việc theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân trong khuôn khổ pháp luật, do đó đề nghị bà Vạn chấp hành theo phương án đã được đề xuất.

Đối với trường hợp ông Đỗ Văn Trường và bà Lê Mai Diệu Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với địa phương xem xét, tổ chức lại các hoạt động làng nghề tại xã Đề Gi; đồng thời đề nghị địa phương sớm nghiên cứu, bố trí khu đất phù hợp để giải quyết cho dân có nơi sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

Đối với hộ bà Phan Thị Ngọc Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thống nhất giao các ngành và chính quyền địa phương nghiên cứu cấp thêm 1 lô đất cho bà, qua đó giải quyết kiến nghị của công dân theo hướng phù hợp với thực tế và bảo đảm quyền lợi của hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.