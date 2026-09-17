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Thời sự

Gia Lai tăng cường kết nối doanh nghiệp Đức, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư

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ĐỨC HẢI
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(GLO)- Ngày 16-9, theo giờ địa phương, tại TP. Berlin, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức (GAA) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa CHLB Đức (BVMW).

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng hợp tác, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực Gia Lai có thế mạnh.

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Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai chụp hình cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa CHLB Đức (BVMW). Ảnh Đức Hải

Tại các buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giới thiệu khái quát không gian phát triển rộng lớn của Gia Lai. Hiện nay, tỉnh có diện tích hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải. Với 134 km bờ biển, hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, gần 700.000 ha rừng cùng hệ thống cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế, khu kinh tế và khu công nghiệp, Gia Lai có điều kiện hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến logistics và xuất khẩu. Nhiều sản phẩm chủ lực như cà phê, cá ngừ đại dương và các mặt hàng nông sản đang được thị trường quốc tế quan tâm.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh Kinh doanh Nông nghiệp Đức. Ảnh: Đức Hải

Tỉnh Gia Lai mong muốn tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Đức, mời các doanh nghiệp sang khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhất là trong nông nghiệp, chế biến sâu, chăn nuôi, chế biến thực phẩm; đồng thời hợp tác chuyển giao công nghệ, máy móc, thiết bị và ứng dụng khoa học - công nghệ.

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Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa CHLB Đức (BVMW) tham dự buổi làm việc với Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Đại diện GAA và BVMW đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai, đặc biệt trong nông nghiệp và năng lượng tái tạo; đồng thời quan tâm các giải pháp phát triển xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm an toàn thực phẩm. Phía GAA và BVMW cho rằng đây là những lĩnh vực có nhiều dư địa để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác. Thời gian tới, 2 tổ chức dự kiến phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp Đức đến Gia Lai khảo sát, kết nối với doanh nghiệp địa phương và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, xác định rõ nhu cầu hợp tác, từng bước hình thành các dự án cụ thể.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) thống nhất hình thức kết nối với GAA. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Đức được xây dựng trên nền tảng vững chắc, với sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của nhiều doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam có thị trường hơn 100 triệu dân và chính sách ngày càng cởi mở, cơ hội hợp tác đang rộng mở, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Gia Lai mong muốn GAA và BVMW giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác, đầu tư; trên cơ sở đó, hai bên trao đổi danh sách nhu cầu, phối hợp thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để kết nối với các địa phương, doanh nghiệp phù hợp. Tỉnh sẵn sàng đón các đoàn doanh nghiệp Đức đến khảo sát thực tế, tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai các dự án cụ thể.

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Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng GAA. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, với các cơ chế, chính sách ưu đãi trong thời gian tới, Việt Nam đang tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, phát triển. Gia Lai kỳ vọng sớm đón đoàn doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức đến khảo sát, từng bước hình thành các thỏa thuận, dự án hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Đức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

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