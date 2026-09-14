(GLO)- Ngày 14-9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 4918/QĐ-SYT về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2026.

Theo quyết định này, Gia Lai thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; đồng thời làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại một số xã, phường để nắm bắt tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở cơ sở.

Thời gian kiểm tra từ ngày 16 đến 25-9-2026, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Gia Lai thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026. Ảnh: Như Nguyện

Trong đó, Đoàn số 1 phụ trách kiểm tra tại các địa bàn phường Hoài Nhơn, phường Bồng Sơn, xã Hoài Ân, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Đông, xã Phù Cát, xã Đề Gi và xã An Hòa. Đoàn số 2 kiểm tra tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, An Nhơn, Bình Định, An Khê cùng các xã Bình Hiệp, Kbang và Tuy Phước. Đoàn số 3 thực hiện kiểm tra tại phường Diên Hồng, các xã Ia Ly, Biển Hồ, Ia Grai, Chư Sê, Mang Yang, Ia Rsai và Phú Túc.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm khi cần thiết. Trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ sở khắc phục ngay, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.