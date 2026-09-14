Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-9, Sở Y tế tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 4918/QĐ-SYT về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2026.

Theo quyết định này, Gia Lai thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; đồng thời làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại một số xã, phường để nắm bắt tình hình triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở cơ sở.

Thời gian kiểm tra từ ngày 16 đến 25-9-2026, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

gia-lai-thanh-lap-3-doan-kiem-tra-lien-nganh-an-toan-thuc-pham-dip-tet-trung-thu-2026.jpg
Gia Lai thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026. Ảnh: Như Nguyện

Trong đó, Đoàn số 1 phụ trách kiểm tra tại các địa bàn phường Hoài Nhơn, phường Bồng Sơn, xã Hoài Ân, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Đông, xã Phù Cát, xã Đề Gi và xã An Hòa. Đoàn số 2 kiểm tra tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, An Nhơn, Bình Định, An Khê cùng các xã Bình Hiệp, Kbang và Tuy Phước. Đoàn số 3 thực hiện kiểm tra tại phường Diên Hồng, các xã Ia Ly, Biển Hồ, Ia Grai, Chư Sê, Mang Yang, Ia Rsai và Phú Túc.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm khi cần thiết. Trường hợp phát hiện vi phạm, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ sở khắc phục ngay, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố sau hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thời sự

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Thời sự

(GLO)- Nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều phụ huynh không phải lúc nào cũng khớp với giờ học của con, nhất là khi học nhiều buổi trong ngày. Từ nhu cầu thực tế, dịch vụ hỗ trợ đưa đón học sinh phát triển khá đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

Thời sự

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Thời sự

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn

Thời sự

(GLO)- Ngày 6-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai).

null