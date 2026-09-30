Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai thông qua 20 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng và bế mạc vào trưa 30-9.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan; nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; đồng thời dành thời gian nghiên cứu, thảo luận đối với từng nội dung trình kỳ họp.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 vốn ngân sách địa phương. Ảnh: Đức Thụy

Các ý kiến thảo luận, thẩm tra và giải trình tại kỳ họp đã góp phần làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện các nghị quyết trước khi HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ảnh: Đức Thụy

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực: tài chính-ngân sách, đầu tư công, đất đai, tổ chức bộ máy, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và chính sách đối với đội ngũ hoạt động ở cơ sở. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, kịp thời phân bổ và sử dụng các nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Để bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát, cụ thể hóa từng nghị quyết thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ tổ chức thực hiện; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, nguồn lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu Phạm Quang Ân (đơn vị xã Tuy Phước Bắc) phát biểu thảo luận về các tờ trình trình kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động triển khai ngay, những vấn đề còn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý. Đối với các chính sách tác động trực tiếp đến người dân và đội ngũ thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, cần sớm có hướng dẫn thống nhất, không để nghị quyết đã có hiệu lực nhưng địa phương, đơn vị còn lúng túng hoặc thực hiện không đồng đều.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (người đứng) phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh cần khẩn trương đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai các chương trình, dự án theo tiến độ. Kế hoạch này không chỉ trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau giai đoạn đầu sắp xếp tổ chức, yêu cầu đặt ra không chỉ là bộ máy hoạt động ổn định mà phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng thực thi công vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cần rà soát vị trí việc làm, năng lực chuyên môn, khối lượng công việc, nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị; phân cấp, phân quyền phải gắn với nhân lực, kinh phí, hạ tầng và điều kiện thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và tái sử dụng dữ liệu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; lấy kết quả công việc, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Để chủ động chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, thống nhất, khả thi; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, hoàn thiện.

Cùng với đó, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là đối với các chính sách tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng và đời sống của người dân.

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để kịp thời xem xét, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; lựa chọn những nội dung chậm triển khai, còn nhiều khó khăn hoặc được cử tri và nhân dân quan tâm để đưa vào chương trình giám sát hoặc tổ chức phiên giải trình theo quy định để làm rõ, bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.

Các ban của HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra, khảo sát và giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung theo dõi việc thực hiện các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là các nội dung liên quan đến đầu tư công, ngân sách, đất đai, tổ chức bộ máy và các chế độ, chính sách vừa được HĐND tỉnh quyết định. Các kiến nghị sau giám sát phải được theo dõi đến cùng, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Danh mục 20 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề):

1-Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân khu vực 7 tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2026-2031.

2-Nghị quyết về việc xác nhận kết quả cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2026-2031.

3-Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2026-2031.

4-Nghị quyết quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

5- Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

6-Nghị quyết quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

7- Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026 (lần 2).

8-Nghị quyết về việc bố trí kinh phí thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

9-Nghị quyết quyết định điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh năm 2026 đã giao tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 349/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2026 của HĐND tỉnh.

10-Nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

11-Nghị quyết quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường của hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

12-Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

13-Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

14-Nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

15-Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn kiêm nhiệm cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

16-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

17-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

18-Nghị quyết quy định mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức hỗ trợ kiêm nhiệm chức danh; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thôn, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và Chi hội thuộc các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

19-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

20-Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Gia Lai