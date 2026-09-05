HĐND xã Gào thông qua 6 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sáng 5-9, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ tư (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp, đại biểu tập trung nghiên cứu, xem xét các tờ trình của UBND xã; nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đại biểu bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: Bá Bính

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, bám sát tình hình thực tế của địa phương, HĐND xã đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng.

Trong đó, HĐND xã thông qua Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đặng Xuân Toàn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã năm 2026 và số lượng hợp đồng lao động để thực hiện ký kết hợp đồng làm giáo viên năm học 2026-2027 tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục nhóm 4 thuộc UBND xã Gào.

HĐND xã cũng thông qua Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Gào; Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn xã Gào; Nghị quyết về thực hiện tiết kiệm 5% và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đáng chú ý, HĐND xã thông qua Nghị quyết quyết định biện pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hữu Sung đề nghị UBND xã cùng ban, ngành, đoàn thể ngay sau kỳ họp khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Các ban HĐND và đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND xã sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.