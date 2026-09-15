Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế về công tác PCCC

(GLO)- Sáng 15-9, đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham dự buổi làm việc.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hiện quản lý nhà nước đối với 2 khu kinh tế và 12 khu công nghiệp. Đến đầu năm 2026, các khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút 535 dự án, tạo việc làm cho khoảng 29.000 lao động. Đây cũng là địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cùng đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát thực tế công tác PCCC và CNCH tại Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam (KKT Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: N.L

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) tổ chức 3 đợt kiểm tra tại 76 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, phát hiện 30 trường hợp còn tồn tại, chủ yếu liên quan đến thẩm định, thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC. Đến nay, 8 cơ sở đã khắc phục, 17 cơ sở đang tiếp tục khắc phục, 5 cơ sở tạm ngừng hoạt động và 4 cơ sở đã sang nhượng.

Về hạ tầng, các khu công nghiệp đang hoạt động cơ bản đã đầu tư hệ thống giao thông, cấp nước chữa cháy, trụ nước và lực lượng PCCC chuyên ngành. Một số khu công nghiệp đã đầu tư hoặc đang hoàn thiện phương tiện chữa cháy chuyên dụng. Tuy nhiên, hạ tầng và phương tiện PCCC tại một số khu vực chưa đồng bộ. Một số doanh nghiệp còn hạn chế nguồn lực đầu tư, việc duy trì lực lượng PCCC cơ sở và tự kiểm tra an toàn có lúc chưa thường xuyên.

Trước buổi làm việc, Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế công tác PCCC và CNCH tại Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam (KKT Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông). Đoàn tập trung kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, hệ thống, phương tiện chữa cháy, khả năng tổ chức lực lượng tại chỗ và việc duy trì các yêu cầu an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn có thêm cơ sở đánh giá việc thực hiện các quy định về PCCC tại doanh nghiệp, cũng như những vấn đề cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo 1 số tồn tại về công tác PCCC và CNCH đối với khu kinh tế và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.L

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế trong từng khâu của công tác PCCC, từ quy hoạch, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đến theo dõi việc chấp hành trong quá trình xây dựng, sử dụng và vận hành công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế làm rõ những nội dung còn bất cập, nhất là qua thực tế vụ cháy tại KCN Nhơn Hội, trong đó cần phân tích nguyên nhân, đánh giá công tác huy động và phối hợp lực lượng khi xảy ra cháy, nổ, CNCH. Đồng thời, làm rõ cơ chế phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh trong thẩm định, nghiệm thu công trình về PCCC, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đúng thẩm quyền để đoàn giám sát tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cần chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để đoàn giám sát tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Ảnh: Hoàng Vũ

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An ghi nhận Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai các quy định về PCCC, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp và từng bước lồng ghép yêu cầu về PCCC trong quy hoạch, đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, đoàn giám sát lưu ý nguy cơ cháy, nổ tại các khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn cao, trong khi hạ tầng, phương tiện PCCC ở một số nơi chưa đồng bộ; việc tự kiểm tra, khắc phục tồn tại và duy trì lực lượng PCCC tại một số doanh nghiệp còn hạn chế. Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc khắc phục sau kiểm tra, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng và người đứng đầu doanh nghiệp đối với các tồn tại về PCCC.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.L

Đối với các khu công nghiệp đang đầu tư, xây dựng, cần yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng PCCC ngay từ đầu, nhất là giao thông, nguồn nước, phương tiện và lực lượng PCCC chuyên ngành. Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh, các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra liên ngành, kịp thời kiến nghị xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Các doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nhân lực, kinh phí, duy trì điều kiện an toàn, tự kiểm tra và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH theo quy định.