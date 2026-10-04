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Thời sự

Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII thông qua ngày 30-9-2026 tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề). Theo đó, chính sách hỗ trợ được áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh, trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với doanh nghiệp lữ hành trong nước đưa khách quốc tế đến Gia Lai bằng các chuyến bay charter qua Cảng hàng không Phù Cát.

Để được thụ hưởng chính sách, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, trong đó có chương trình du lịch cụ thể đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai theo các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát; hợp đồng dịch vụ lưu trú và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

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Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra thông tin hành khách trước khi lên tàu bay. Ảnh: H.V

Đồng thời, doanh nghiệp phải có kế hoạch khai thác chuyến bay được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm tỷ lệ khai thác tối thiểu 50% tổng số ghế thương mại trong 6 tháng đầu kể từ khi nghị quyết có hiệu lực và 70% từ tháng thứ 7 đến hết thời gian thực hiện chính sách.

Về nội dung hỗ trợ, tỉnh sẽ hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đủ điều kiện còn được hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, kênh thông tin của cơ quan nhà nước; giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch tại các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Đáng chú ý, chính sách còn hỗ trợ 50% mức thu phí, giá vé tham quan tại 5 điểm đến, gồm: Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung và thắng cảnh Biển Hồ đối với các đoàn khách quốc tế do doanh nghiệp lữ hành tổ chức.

Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 10-10-2026 đến hết ngày 31-12-2027. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác.

Với các chính sách hỗ trợ cụ thể, Gia Lai hướng đến tạo điều kiện cho doanh nghiệp lữ hành mở rộng hoạt động khai thác khách quốc tế bằng đường hàng không, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch và kết nối các điểm đến của tỉnh với thị trường quốc tế.

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