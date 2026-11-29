(GLO)- Tối 28-11, đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với phường Hoài Nhơn Bắc về công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hoài Nhơn Bắc, trong 2 ngày qua, trên địa bàn phường có mưa liên tục, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm. Tính đến 12 giờ ngày 28-11, toàn phường có 29 nhà bị ngập, 20 m tường rào lưới B40 bị đổ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Hải

Địa phương đã di dời 29 hộ với 60 nhân khẩu đến nơi an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trong đó, tổ dân phố Hoài Sơn Nam có 27 hộ với 55 nhân khẩu; tổ dân phố Hoài Sơn có 2 hộ với 5 nhân khẩu.

Cả 5 hồ chứa nước trên địa bàn gồm: Hóc Quăn, Đồng Tranh, Suối Mới, An Đỗ và Cẩn Hậu đều đã qua tràn, đang thực hiện điều tiết nước do mưa lớn tiếp diễn.

Một số tuyến đường, đoạn tràn bị ngập sâu từ 0,5-1 m, gồm các đoạn Hy Thế - Quy Thuận, Hy Tường - Hy Văn và Nghĩa trang Hoài Sơn - Phú Nông.

Để chủ động ứng phó, phường Hoài Nhơn Bắc đã huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phối hợp với 15 tổ dân phố triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân; bố trí lực lượng trực canh, giăng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại tại các vị trí nguy hiểm; đồng thời, duy trì trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu phường Hoài Nhơn Bắc tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tuyệt đối không chủ quan trước tình hình mưa lũ; bố trí lực lượng trực canh, kiểm soát chặt chẽ các vị trí ngập sâu, khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương chủ động rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn; bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân tại các điểm sơ tán.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn tại cảng cá và các khu vực neo đậu tàu thuyền; chủ động lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để kịp thời xử lý tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.