(GLO)- Chiều tối 24-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại khu tập thể Vĩnh Hồ (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên những người bị thương và thân nhân nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục. Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Sau khi nghe báo cáo về tình hình cấp cứu, điều trị, Thủ tướng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ vì đã nhanh chóng triển khai các phương án cấp cứu ngay sau khi xảy ra sự cố.

Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện y tế; tạo mọi điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương, đặc biệt là những trường hợp nặng, nguy kịch, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và di chứng.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24-11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc/VGP

TP. Hà Nội cùng chính quyền địa phương tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình có người tử vong và người bị thương; đồng thời rà soát, gia cố các công trình lân cận bị ảnh hưởng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trong khu vực.

Cũng trong tối 24-11, Công an TP. Hà Nội tiếp tục thông tin về kết quả điều tra ban đầu, phân tích thêm nguyên nhân vụ nổ khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương.

Theo cơ quan Công an, địa điểm xảy ra vụ việc là nhà số 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa. Thời điểm xảy ra vụ nổ, ngôi nhà đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa để làm cửa hàng kinh doanh ăn uống.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP. Hà Nội xác định nguyên nhân vụ nổ là do khí gas bị rò rỉ. Khí gas kết hợp với oxy trong không khí, khi gặp nguồn nhiệt thích hợp đã gây cháy nổ.