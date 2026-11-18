(GLO)- Sáng 18-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, chỉ đạo các giải pháp phát huy hiệu quả công trình, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

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Được đầu tư từ năm 2012, hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu có dung tích thiết kế 88.000 m³, đưa vào sử dụng năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công trình hồ chứa nước Nhơn Châu. Ảnh: Bảo Long

Công trình kết nối hệ thống cấp nước tập trung công suất 400 m³/ngày đêm, hiện phục vụ 500 hộ dân và 14 cơ quan, đơn vị trên đảo. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống, giảm phụ thuộc vào nguồn nước vận chuyển từ đất liền.

Tuy nhiên, dung tích hồ hạn chế, nguồn nước phụ thuộc lượng mưa nên nguy cơ thiếu nước vào mùa khô vẫn hiện hữu. Đơn vị vận hành phải kết hợp khai thác nguồn nước ngầm qua xử lý để duy trì cấp nước.

Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các sở, ngành phối hợp địa phương đánh giá toàn diện hiện trạng hồ chứa và hệ thống cấp nước; rà soát quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, hạn chế thất thoát, sử dụng nước tiết kiệm.

Đồng thời, nghiên cứu phương án nâng cấp công trình, đa dạng hóa nguồn cung từ nước ngầm, nước mưa và phát huy hiệu quả dự án thí điểm lọc nước biển thành nước ngọt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (giữa) kiểm tra dự án thí điểm lọc nước biển thành nước ngọt Nhơn Châu. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh, bảo đảm an ninh nguồn nước có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - du lịch và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên đảo. Vì vậy, cần triển khai các giải pháp căn cơ, lâu dài, hướng đến cấp nước ổn định, bền vững cho Nhơn Châu.