Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Những ngày cuối tháng 6, nắng hè gay gắt bao trùm xã đảo Nhơn Châu, cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng nước của người dân và du khách tăng cao nhất trong năm.

Với gia đình bà Nguyễn Thị Hơn (thôn Tây), nước sạch không chỉ phục vụ sinh hoạt hằng ngày mà còn đảm bảo hoạt động kinh doanh. Bình quân mỗi ngày, gia đình bà sử dụng từ 1 - 2 m³ nước; vào mùa du lịch, lượng nước tiêu thụ tăng lên đáng kể do lượng khách đến đảo tăng cao.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hơn (thôn Tây) chủ động sử dụng nước tiết kiệm trong mùa khô. Ảnh: D.Đ

Bà Hơn chia sẻ: “Để đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và kinh doanh, ngoài sử dụng hợp lý, gia đình tôi còn thường xuyên nhắc nhở du khách tiết kiệm nước, tránh lãng phí”.

Ông Nguyễn Văn Nhi (thôn Tây) cho hay: “Trước đây, vào mùa khô, bà con luôn lo lắng thiếu nước sinh hoạt. Nay hệ thống cấp nước sạch được đầu tư, nâng cấp nên việc ăn uống, tắm giặt và sinh hoạt hằng ngày được bảo đảm hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn luôn ý thức sử dụng tiết kiệm vì nguồn nước ngọt trên đảo còn hạn chế”.

Hiện 100% hộ dân tại thôn Đông và Tây được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung do Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định quản lý, vận hành. Để bảo đảm nguồn nước trong mùa khô, UBND xã Nhơn Châu phối hợp với đơn vị cấp nước thường xuyên theo dõi tình hình khai thác, cung cấp nước; kiểm tra hệ thống đường ống, bể chứa và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh nhằm hạn chế thất thoát.

Ông Hồ Văn Cẩm - Trưởng thôn Đông cho biết, toàn bộ 300 hộ dân trên địa bàn thôn đều được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Bên cạnh việc bảo đảm cấp nước ổn định, thôn phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tiết kiệm nước; chủ động kiểm tra hệ thống dẫn nước trong gia đình, kịp thời khắc phục các điểm rò rỉ để sử dụng hiệu quả nguồn nước sạch.

Theo UBND xã Nhơn Châu, hồ chứa nước ngọt trên địa bàn được đầu tư xây dựng từ năm 2012, có dung tích thiết kế 88.000 m³ và đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Công trình giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nước sạch cho người dân và các đơn vị trong LLVT đóng quân trên đảo. Hiện hệ thống cấp nước được vận hành với công suất thiết kế 400 m³/ngày đêm, phục vụ 523 khách hàng, gồm 509 hộ gia đình và 14 cơ quan, đơn vị.

Nhân viên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định kiểm tra mực nước hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: D.Đ

Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, đến cuối tháng 6, mực nước trong hồ chỉ còn dao động từ 1,5 - 2 m, giảm xuống mức rất thấp. Để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân, đơn vị vận hành đã chủ động điều chỉnh phương án khai thác, chuyển sang sử dụng 2 nguồn nước giếng ngầm đưa về nhà máy xử lý trước khi cấp đến các hộ dân. Nhờ đó, việc cấp nước trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và du khách trong mùa khô.

Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho biết: Cùng với việc vận hành ổn định hệ thống cấp nước, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh du lịch sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đó, các hộ dân được khuyến khích chủ động dự trữ nước, sử dụng hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày; các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch thực hiện các giải pháp tiết kiệm nước, đồng thời nâng cao ý thức của du khách trong sử dụng nguồn nước sạch.

“Về lâu dài, địa phương kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm nghiên cứu các giải pháp bảo đảm nguồn nước bền vững cho xã đảo Nhơn Châu, kết hợp khai thác hợp lý nguồn nước ngầm, nước mưa và ứng dụng các công nghệ xử lý nước phù hợp.

Đồng thời, đề nghị đánh giá tổng thể hiện trạng hồ chứa nước ngọt, hỗ trợ kinh phí duy tu, nâng cấp công trình; đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung nhằm bảo vệ nguồn nước, môi trường và sức khỏe người dân trên đảo” - ông Hưng nói.