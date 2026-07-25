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Xã Ân Tường: Khởi công xây dựng 20 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

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(GLO)- Sáng 24-7, UBND xã Ân Tường phối hợp với Ban Quản lý Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức Lễ khởi công hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn tại thôn Đak Mang.

Theo đó, 20 căn nhà đều được xây dựng theo kiến trúc kiên cố, có khả năng phòng chống và chịu đựng bão, lụt tốt. Trong đó, 7 căn nhà xây trên đất ở hiện có; 13 căn xây tại Khu tái định cư làng Đak Pok. Kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng/căn (Tổng kinh phí 2 tỷ đồng từ Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc).

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Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng 20 căn nhà cho hộ khó khăn xã Ân Tường. Ảnh: Nhật Hạ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án nhấn mạnh, chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành, những "mái ấm" kiên cố này sẽ giúp người dân an tâm trước thiên tai, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để đảm bảo tiến độ, đại diện Ban Quản lý Dự án đề nghị các đơn vị thi công và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và quản lý kinh phí công khai, minh bạch.

Đại diện các hộ gia đình được hỗ trợ cũng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

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