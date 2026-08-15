Phường An Nhơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Hoài An

Thời gian qua, phường An Nhơn đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân và doanh nghiệp tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được địa phương chú trọng, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong năm 2026, phường An Nhơn xây dựng mới mô hình kết nối Zalo “Đồng hành cùng bà con bảo đảm an ninh, trật tự”. Đồng thời, địa phương tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình tự quản về an ninh, trật tự như: “Cổng trường an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư nói không với ma túy”, “Điểm chữa cháy công cộng”...

Trong khuôn khổ ngày hội, phường An Nhơn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lôi kéo, kích động; không tham gia các tổ chức, hoạt động trái pháp luật.

4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường An Nhơn. Ảnh: Hoài An

Dịp này, 4 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND phường An Nhơn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.