Người y sĩ tâm huyết với đồng bào vùng khó

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại xã An Toàn, y sĩ Đinh Văn Na sớm chứng kiến nhiều người đau ốm nhưng không đến cơ sở y tế mà chỉ trông cậy vào thầy cúng. Không ít trường hợp vì chậm chữa trị đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Những ký ức ấy đã thôi thúc ông theo học Trường Trung cấp Y Quy Nhơn (nay là Trường Cao đẳng Y tế Bình Định). Tốt nghiệp năm 1997, ông được điều động về công tác tại Trạm Y tế xã An Toàn và gắn bó với nơi đây cho đến nay.

Y sĩ Đinh Văn Na (thứ 2 từ trái sang) tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế xã. Ảnh: D.Đ

Thời điểm ông Na về công tác ở Trạm Y tế xã, An Toàn là địa phương đặc biệt khó khăn. Đường sá cách trở, trang thiết bị y tế còn thiếu, trong khi nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế, nhiều hủ tục vẫn tồn tại. Ông Na cùng cán bộ địa phương kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, vận động, từng bước giúp bà con thay đổi tập quán khám, chữa bệnh.

“Tôi là người Bahnar nên hiểu phong tục, tập quán cũng như nếp nghĩ của bà con. Vì vậy, mỗi lần tuyên truyền hay vận động người dân đi khám bệnh, tôi luôn cố gắng nói bằng những điều gần gũi, dễ hiểu để bà con tin và làm theo. Nhìn thấy nhận thức của người dân từng bước thay đổi, tôi cảm thấy quãng thời gian gắn bó với nghề của mình thật ý nghĩa”, y sĩ Na nói.

Một trong những kỷ niệm khiến ông nhớ nhất là cuối năm 1997, bà Đ.T.H. (người Bahnar, thôn 2) bị tắc ruột nhưng gia đình cho rằng bị “ma rừng bắt” nên mời thầy cúng làm lễ nhiều ngày. Y sĩ Na cùng cán bộ thôn và người có uy tín nhiều lần thuyết phục, rồi cùng bà con cáng võng băng rừng đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế An Lão cấp cứu trước khi chuyển tuyến tỉnh điều trị, giúp bà qua cơn nguy kịch.

Không chỉ khám, chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người dân, nhiều năm qua, y sĩ Na còn cùng cán bộ trạm và nhân viên y tế các thôn thường xuyên tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, phòng, chống dịch bệnh; vận động các hộ xây dựng nhà vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở, giữ gìn vệ sinh môi trường… Các trường hợp phải cấp cứu, dù ngày hay đêm, ông cùng đồng nghiệp luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ.

Bác sĩ Đinh Thị Kế - Trưởng Trạm Y tế xã An Toàn, nhận xét: Y sĩ Đinh Văn Na là người nhiều kinh nghiệm, luôn tận tụy, trách nhiệm và được đồng nghiệp, người dân tin tưởng. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ông luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe. Những đóng góp bền bỉ của ông đã góp phần nâng cao chất lượng y tế tại địa phương.