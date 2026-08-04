Không khám sức khỏe định kỳ cho lao động có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 10-9-2026, doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có thể bị xử phạt tối đa 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức theo quy định mới của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 283/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng đối với mỗi người lao động bị vi phạm.

Tổng mức phạt tối đa không vượt quá 75 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm; trường hợp là tổ chức, mức phạt có thể lên tới 150 triệu đồng.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn bị phạt từ 5-10 triệu đồng đối với mỗi người lao động không được khám sức khỏe trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn. Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi nhưng không được khám sức khỏe trước khi trở lại làm việc.

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động hiện hành, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho người lao động ít nhất một lần mỗi năm.

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động khuyết tật, lao động chưa thành niên và người lao động cao tuổi, việc khám sức khỏe phải được thực hiện ít nhất 6 tháng một lần.

Lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản; người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Bên cạnh việc nộp phạt, doanh nghiệp vi phạm còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trường hợp người lao động tự đi khám, người sử dụng lao động phải thanh toán toàn bộ chi phí khám theo quy định.

Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.