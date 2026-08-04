Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Không khám sức khỏe định kỳ cho lao động có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Báo Văn Hóa)

(GLO)- Từ ngày 10-9-2026, doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động có thể bị xử phạt tối đa 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức theo quy định mới của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định số 283/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động không tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng đối với mỗi người lao động bị vi phạm.

muc-phat-khong-cho-nguoi-lao-dong-kham-benh-dinh-ky.png

Tổng mức phạt tối đa không vượt quá 75 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm; trường hợp là tổ chức, mức phạt có thể lên tới 150 triệu đồng.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn bị phạt từ 5-10 triệu đồng đối với mỗi người lao động không được khám sức khỏe trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn. Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi nhưng không được khám sức khỏe trước khi trở lại làm việc.

Theo Luật An toàn, vệ sinh lao động hiện hành, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho người lao động ít nhất một lần mỗi năm.

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động khuyết tật, lao động chưa thành niên và người lao động cao tuổi, việc khám sức khỏe phải được thực hiện ít nhất 6 tháng một lần.

Lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản; người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Bên cạnh việc nộp phạt, doanh nghiệp vi phạm còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trường hợp người lao động tự đi khám, người sử dụng lao động phải thanh toán toàn bộ chi phí khám theo quy định.

Việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hội nghị đối thoại và phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

Phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp

(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Pleiku, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Đời sống

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

Đời sống

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

Đời sống

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

Tin tức

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Đời sống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Xã hội

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

Đời sống

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

null