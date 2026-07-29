Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tổ chức "Bữa cơm Công đoàn"

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), tối 28-7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” dành cho cán bộ, công nhân và người lao động trong đơn vị.

Cán bộ, công nhân, người lao động tham gia "bữa cơm công đoàn". Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, “Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức tại 26 đầu mối với gần 2.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia; mỗi suất ăn 100 ngàn đồng. Tại chương trình, cán bộ, công nhân và người lao động cùng nhau thưởng thức bữa ăn tập thể giản dị, thắm đượm tình đồng chí, đồng đội.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị động viên chia sẻ với công nhân thông qua "Bữa cơm Công đoàn". Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là dịp để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và người lao động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất cũng như cuộc sống gia đình. Qua đó tạo sự gắn bó với người lao động nhằm động viên tinh thần, khích lệ ý chí, củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.