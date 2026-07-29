Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tổ chức "Bữa cơm Công đoàn"

Theo đó, “Bữa cơm Công đoàn” được tổ chức tại 26 đầu mối với gần 2.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia; mỗi suất ăn 100 ngàn đồng. Tại chương trình, cán bộ, công nhân và người lao động cùng nhau thưởng thức bữa ăn tập thể giản dị, thắm đượm tình đồng chí, đồng đội.
Đây là dịp để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và người lao động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất cũng như cuộc sống gia đình. Qua đó tạo sự gắn bó với người lao động nhằm động viên tinh thần, khích lệ ý chí, củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.