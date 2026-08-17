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Gia Lai hỗ trợ kinh phí xây dựng 53 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

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NGỌC ANH
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(GLO)- Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai vừa chuyển 3,18 tỷ đồng hỗ trợ các xã, phường xây dựng 53 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Theo đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai hỗ trợ kinh phí cho 26 xã, phường gồm: Nhơn Châu, Hoài Nhơn Bắc, Tuy Phước Đông, An Nhơn Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Khê, Kim Sơn, Vĩnh Sơn, An Lão, Ia Púch, Ia Nan, Hra, Đak Sơmei, Ia Dreh, Ia Rbol, Ia Le, Ia Khươl, Ia Hiao, Ia Tul, Ya Hội, Cửu An, Đăk Song, Canh Liên, Bờ Ngoong, Krong và Ia O.

Mỗi địa phương được hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà “Đại đoàn kết”, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

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Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (thứ 3 từ trái sang) bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Tô Thị Liên: Ảnh: N.A

Riêng xã Cát Tiến được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng 1 căn nhà “Đại đoàn kết”.

Như vậy, trong đợt này, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai hỗ trợ tổng cộng 3,18 tỷ đồng để xây dựng 53 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Nguồn kinh phí do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ 3 tỷ đồng và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tài trợ 180 triệu đồng.

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