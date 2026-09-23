Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Ấm tình bên mâm cơm

Sau những giờ làm việc trên vườn cây, công nhân Đội sản xuất Ia Phú cùng quây quần bên “Bữa cơm Công đoàn” trong không khí vui vẻ, gần gũi. Bữa ăn hôm ấy có thêm nhiều món ngon, đầy đặn hơn ngày thường. Điều khiến người lao động phấn khởi hơn cả là sự hiện diện, thăm hỏi và sẻ chia của lãnh đạo Công ty, cán bộ Công đoàn.

Công nhân Đội sản xuất Ia Phú cùng quây quần bên “Bữa cơm Công đoàn”. Ảnh: Đ.T

Bên mâm cơm, khoảng cách giữa người quản lý và công nhân dường như được rút ngắn. Mọi người cùng trò chuyện về công việc, gia đình và cuộc sống.

Qua những câu chuyện giản dị, lãnh đạo đơn vị có thêm điều kiện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo sự gần gũi, đồng thuận trong quá trình sản xuất.

Anh Puih Liet - công nhân khai thác Đội sản xuất Ia Phú - chia sẻ: “Tôi rất vui khi Công đoàn và lãnh đạo công ty quan tâm tổ chức bữa cơm chu đáo cho công nhân. Mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để anh em được giao lưu, thêm niềm vui và động lực hoàn thành tốt công việc”.

Tại Đội sản xuất Thống Nhất, gần 300 cán bộ, công nhân viên và người lao động cùng tham gia “Bữa cơm Công đoàn”. Mỗi suất ăn trị giá 100.000 đồng, với nhiều món như thịt gà, tôm, thịt bò, hoa quả tráng miệng… Bữa ăn phong phú hơn ngày thường, góp phần bổ sung dinh dưỡng, tái tạo sức lao động.

Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Ảnh: N.S

Chị KPăh Kriu - công nhân Đội sản xuất Thống Nhất - bày tỏ: “Đây không chỉ là 1 bữa ăn mà còn thể hiện sự quan tâm rất thiết thực của lãnh đạo công ty và tổ chức Công đoàn. Sự quan tâm ấy giúp chúng tôi thêm phấn khởi, gắn bó và có động lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất”.

Thêm động lực để gắn bó với doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông hiện có 2.736 lao động chính thức và 160 lao động hợp đồng. Trong đó, 1.659 người là lao động dân tộc thiểu số, chiếm hơn 60,6%.

Phần lớn công nhân trực tiếp làm việc tại các vườn cây, đội sản xuất và nhà máy chế biến mủ. Vì vậy, việc chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao động, nhất là công nhân dân tộc thiểu số, luôn được công ty và tổ chức Công đoàn quan tâm.

Tùy điều kiện từng đơn vị, chương trình "Bữa cơm Công đoàn" được tổ chức tại nhà ăn tập thể, khuôn viên nhà máy hoặc các đội sản xuất. Ảnh: N.S

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông - cho biết, mỗi suất “Bữa cơm Công đoàn” trị giá 100.000 đồng. Trong đó, công ty hỗ trợ 70.000 đồng từ quỹ phúc lợi, phần còn lại do Công đoàn công ty hỗ trợ.

Theo ông Hải, việc tổ chức bữa cơm ngay tại nơi làm việc thể hiện sự chăm lo thiết thực đối với người lao động. Bữa ăn được nâng cao chất lượng, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tái tạo sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tùy điều kiện từng đơn vị, chương trình được tổ chức tại nhà ăn tập thể, khuôn viên nhà máy hoặc các đội sản xuất. Đây cũng là dịp để cán bộ Công đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp.

Dịp này, Công đoàn công ty cũng trao 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc.

Đại diện Công đoàn công ty trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đ.T

Cùng với chăm lo đời sống, công ty và Công đoàn phát động đợt thi đua nước rút trong 4 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (3/2/1977 - 3/2/2027).

Tại các điểm tổ chức chương trình, những thông điệp “Bữa cơm Công đoàn - Cảm ơn người lao động”, “Đâu có Công đoàn, ở đó có sẻ chia” góp phần lan tỏa tinh thần đồng hành, chăm lo và trân trọng công nhân.

Từ những mâm cơm giữa vườn cây, nhà máy và đội sản xuất, người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Đây cũng là nguồn động viên để công nhân thêm gắn bó, yên tâm lao động và đồng hành cùng đơn vị hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh.