Công ty Cao su Chư Prông ký kết quy chế phối hợp với Công an 7 xã trên địa bàn đứng chân

(GLO)- Chiều 9-9, tại xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa các đội sản xuất với Công an 7 xã trên địa bàn đứng chân.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an các xã; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông và các đội trưởng đội sản xuất trực thuộc Công ty.

Tại hội nghị, lãnh đạo 17 đội sản xuất, nhà máy chế biến mủ và Trung tâm Y tế của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã ký kết quy chế phối hợp với Công an 7 xã về đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ vườn cây, sản phẩm mủ cao su và phòng chống thất thoát mủ trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Công an các xã ký kết quy chế phối hợp với các đội sản xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông. Ảnh: Đức Thành

Theo đó, các lực lượng sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi trộm cắp, vận chuyển, tiêu thụ mủ cao su không rõ nguồn gốc; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thoát sản phẩm mủ cao su của Công ty.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thành

Cùng với đó, công tác quản lý, nắm tình hình được tăng cường tại các khu vực vườn cây, đường vận chuyển, khu dân cư và các điểm có nguy cơ xảy ra mất trộm, tiêu thụ mủ cao su không rõ nguồn gốc.