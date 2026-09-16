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Quân đoàn 34 rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Chiều 15-9, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thủ trưởng 3 cơ quan, đại diện các phòng chức năng của Quân đoàn 34 và các đơn vị trực thuộc.

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Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Ảnh: N.T

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chặt chẽ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, rà soát địa bàn, xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng tìm kiếm tại những khu vực có thông tin liên quan đến nơi hy sinh, an táng của liệt sĩ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác thu thập, xác minh nguồn tin còn gặp nhiều khó khăn do chiến tranh đã qua nhiều năm, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi và nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Việc phối hợp, cung cấp và xử lý thông tin tại một số địa bàn có lúc chưa thật sự đồng bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua. Phó Chính ủy Quân đoàn 34 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường rà soát, xác minh, kết luận thông tin theo đúng quy định.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong khảo sát, tìm kiếm, quy tập; chủ động bảo đảm lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ và thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình tìm kiếm, quy tập, bàn giao hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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