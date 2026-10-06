Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Gia Lai hỗ trợ 1,8 tỷ đồng để Bộ CHQS tỉnh Attapeu xây dựng cơ sở vật chất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC DŨNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 5 và 6-10, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ CHQS tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Sy-som-chay Ma-no-la - Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Attapeu; Đại tá Bun-sơi Sí-pa-sợt - Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ CHQS tỉnh Attapeu cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh trong thời gian qua. Các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, tham quan, nghỉ dưỡng, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho nhân dân được duy trì thường xuyên, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa cán bộ, chiến sĩ hai bên.

1791196640811-4680361251510969765-4680361251510969765-ad01d494ffebad458b967884e7660f94.jpg
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí 1,8 tỷ đồng cho Bộ CHQS tỉnh Attapeu để xây dựng, củng cố cơ sở vật chất. Ảnh: Đức Dũng

Thực hiện chương trình hợp tác, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 1,8 tỷ đồng để Bộ CHQS tỉnh Attapeu xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các công trình hữu nghị; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang hai tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

bo-chqs-tinh-gia-lai-trao-kinh-phi-18-ty-dong-ho-tro-bo-chqs-tinh-attapeu-xay-dung-co-so-vat-chat.jpg
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Bộ CHQS tỉnh Attapeu ký kết chương trình hợp tác. Ảnh: Đức Dũng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Attapeu đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai; đồng thời cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2026–2030, tập trung vào các nội dung: trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu sĩ quan trẻ, phối hợp hoạt động quân - dân y và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất. Đặc biệt, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Riêng trong năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Attapeu dự kiến xây dựng bệnh xá với tổng kinh phí hơn 10 tỷ kip, từ nguồn ngân sách hỗ trợ trong chương trình hợp tác.

Thông qua các hoạt động phối hợp, hai bên hướng tới nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai tăng cường hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào.

Gia Lai tăng cường hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 nhằm cụ thể hóa các bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã ký kết với chính quyền 4 tỉnh Nam Lào gồm: Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong.

Có thể bạn quan tâm

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 2-10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người” năm 2026 và trao thưởng chuyên án A3-626p.

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Mái ấm nghĩa tình nơi biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những khu nhà công vụ, Nhà đồng đội do Binh đoàn 15 xây dựng không chỉ giúp cán bộ, công nhân, người lao động ổn định cuộc sống mà còn góp phần hình thành các điểm dân cư trên tuyến biên giới.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Chính trị

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

null