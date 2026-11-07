Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc với các đơn vị quân đội tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 7-11, Đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại một số đơn vị quân đội.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Sư đoàn 2 (Quân khu 5); Trường Quân sự Quân đoàn 34 và Trung đoàn Không quân 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Sư đoàn 2. Ảnh: Phương Dung

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Sư đoàn 2. Ảnh: Phương Dung

Tại các đơn vị, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng đơn vị và những nội dung trọng tâm trong thời gian qua; đồng thời trực tiếp nắm tình hình thực tiễn, trao đổi, định hướng một số nhiệm vụ thời gian tới.

Đối với Sư đoàn 2, trải qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong năm 2026, vượt qua nhiều khó khăn, Sư đoàn đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật, chất lượng huấn luyện tiếp tục được nâng lên; 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có 91,3% đạt khá, giỏi. Nhiều mô hình thiết thực trong quản lý, giáo dục và nắm bắt tư tưởng bộ đội được triển khai hiệu quả.

Tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, công tác giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới. Nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên; đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện và phương pháp dạy học.

Cùng với đó, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành huấn luyện, tăng cường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa trang thiết bị dạy học gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Trường Quân sự Quân đoàn 34. Ảnh: Phương Dung

Trong khi đó, Trung đoàn Không quân 925 duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng trời, biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực cố gắng cũng như những kết quả mà các đơn vị đạt được thời gian qua.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, 5 vững, 6 rõ”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nghiên cứu, thích ứng với những yêu cầu mới của nhiệm vụ; quan tâm giáo dục, rèn luyện, nâng cao nhận thức và kỹ năng hoạt động trên môi trường số cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các tiêu chí cụ thể.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị và lãnh đạo tỉnh đã trao tặng những phần quà động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Trung đoàn Không quân 925. Ảnh: Phương Dung

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị tặng quà cho Trường Quân sự Quân đoàn 34. Ảnh: Phương Dung

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống Trường Quân sự Quân đoàn 34; dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 2 và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà tưởng niệm.