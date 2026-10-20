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Sư đoàn 2 dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày truyền thống

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống (20/10/1965 - 20/10/2026), ngày 20-10, Sư đoàn 2 tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm và Đài Chiến thắng của đơn vị.

Đại tá Lê Sỹ Hùng - Chính ủy Sư đoàn 2 chủ trì buổi lễ. Tham dự dâng hương còn có Đại tá Võ Duy Điền - Phó Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Nguyễn Đức Vinh - Phó Sư đoàn trưởng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

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Sư đoàn 2 dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Tú

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

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Lãnh đạo Sư đoàn 2 dâng hương nhân kỷ niệm 61 năm ngày thành lập đơn vị. Ảnh: Nguyễn Tú

Phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 quyết tâm thi đua huấn luyện giỏi, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chấp hành kỷ luật, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

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