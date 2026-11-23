(GLO)- Sau thời gian sửa chữa, cải tạo, sáng 23-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Ia Dom.

Công trình được xây dựng trên diện tích 1.320m², với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng 1,7 tỷ đồng từ nguồn tiền sử dụng đất của xã.

Toàn cảnh công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Ia Dom. Ảnh: Lạc Hà

Trước đó, tháng 6-2026, UBND xã Ia Dom đã ban hành quyết định sửa chữa, cải tạo Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau thời gian triển khai, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về kiến trúc truyền thống và giá trị lịch sử, văn hóa.

Đài tưởng niệm là nơi ghi danh, tưởng nhớ các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ia Dom. Ảnh: Lạc Hà



Việc hoàn thành công trình thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, đây còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay và mai sau.