Kiểm soát chặt, bảo đảm an toàn bay

(GLO)- Trước kế hoạch khai thác chuyến bay quốc tế đầu tiên tại Cảng hàng không Phù Cát, Công an tỉnh Gia Lai chủ động chuẩn bị phương án kiểm soát xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng hàng không Phù Cát và Pleiku.

Kiểm soát chặt tại cảng hàng không

Ngày 29-10, Cảng hàng không Phù Cát dự kiến khai thác chuyến bay quốc tế đầu tiên, đặt ra yêu cầu chuẩn bị chặt chẽ các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là công tác kiểm soát xuất nhập cảnh đối với hành khách nước ngoài.

Theo đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy trình nghiệp vụ, thống nhất phương án kiểm soát, bảo đảm hoạt động đón, tiễn hành khách đúng quy định. Các lực lượng tập trung trao đổi thông tin chuyến bay, thống nhất đầu mối liên hệ và phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm phối hợp thông suốt trong quá trình phục vụ chuyến bay.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát an ninh, đồng thời tạo thuận lợi cho hành khách trước khi lên tàu bay. Trong ảnh: Đội An ninh hàng không Cảng hàng không Phù Cát sử dụng thiết bị kiểm tra an ninh. Ảnh: Kiều Anh

Cùng với công tác chuẩn bị, hoạt động tuần tra, giám sát tại các khu vực hạn chế và khu vực công cộng của cảng hàng không được duy trì. Từ hàng rào bảo vệ, khu vực sân đỗ tàu bay, nhà ga, bãi đỗ ô tô, các tuyến đường nội cảng đến những vị trí kỹ thuật quan trọng đều được kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ.

Cùng với việc chuẩn bị cho chuyến bay quốc tế, các khâu bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không Phù Cát được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng an ninh hàng không duy trì kiểm tra, soi chiếu hành khách, hành lý; giám sát người và phương tiện ra vào khu vực hạn chế, sân đỗ; tuần tra các vị trí trọng yếu, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Thượng tá Trương Quang Tịnh - Đội trưởng Đội An ninh hàng không Phù Cát (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) cho biết: Đặc thù nhiệm vụ an ninh hàng không gắn chặt với an toàn của từng chuyến bay nên mỗi cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ đều phải tập trung cao độ, bám sát quy trình, kiểm soát chặt từng khâu, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.

“Chúng tôi không chờ đến khi có tình huống mới xử lý, mà tập trung rà soát, phát hiện, đánh giá nguy cơ, kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bay” - Thượng tá Trương Quang Tịnh nói.

Trong khi đó, tại Cảng hàng không Pleiku, lực lượng an ninh hàng không chú trọng duy trì nghiêm quy trình kiểm soát trong từng ca trực, bảo đảm các hoạt động tại cảng tuân thủ quy định về an ninh, an toàn. Cán bộ làm nhiệm vụ vừa thực hiện kiểm tra, giám sát theo phân công, vừa phối hợp hướng dẫn hành khách chấp hành quy định, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục và lên tàu bay.

Thượng tá Nguyễn Hùng Anh - Đội trưởng Đội An ninh hàng không Pleiku (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) cho hay: Trong mỗi ca trực, cán bộ, chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm quy trình, tập trung khi thực hiện nhiệm vụ, phối hợp kiểm soát và hướng dẫn hành khách thực hiện đúng quy định. Qua đó, vừa bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn, vừa giúp hoạt động tại cảng diễn ra trật tự, thông suốt.

Cán bộ an ninh hàng không kiểm tra hành lý của hành khách qua hệ thống soi chiếu an ninh tại Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Kiều Anh

Phòng ngừa nguy cơ từ bên ngoài

Bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới đòi hỏi sự chủ động trong công tác nghiệp vụ, khả năng dự báo, nhận diện nguy cơ và tổ chức phòng ngừa từ sớm.

Theo đó, Công an tỉnh đã và đang tập trung triển khai các giải pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không với công tác quản lý, kiểm soát các yếu tố có thể tác động đến hoạt động bay.

Một trong những nguy cơ được chú trọng là việc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) và các phương tiện bay khác gần khu vực tàu bay cất, hạ cánh. Qua khảo sát gần 30 vị trí lân cận 2 cảng hàng không, lực lượng chức năng đã lắp đặt 11 biển cảnh báo khu vực cấm bay tại 5 xã, phường.

Việc bố trí biển cảnh báo giúp người dân nhận biết khu vực cần tuân thủ quy định, hạn chế tình trạng sử dụng phương tiện bay không đúng quy định, có thể ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Các vị trí cần thiết sẽ tiếp tục được rà soát để bổ sung biển cảnh báo phù hợp với thực tế.

Theo Đại tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không hiện nay không chỉ là tuân thủ chặt chẽ các quy trình kiểm soát mà còn phải thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương thức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu khai thác trong tình hình mới.

Đặc biệt, việc chuẩn bị đưa các chuyến bay quốc tế vào khai thác tại Phù Cát đặt ra yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, an toàn với nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục bay là những hướng cần được quan tâm, triển khai phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Việc chủ động phòng ngừa từ địa bàn, nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng là những yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Qua đó, góp phần giữ vững an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku, đáp ứng yêu cầu khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển KT-XH của tỉnh.