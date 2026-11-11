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Tuyên dương 50 đảng viên tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Chiều 11-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tự hào 80 năm Đảng bộ Quân khu 5 - Tiếp bước truyền thống, vững bước tương lai” nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026) và tuyên dương đảng viên tiêu biểu trong LLVT tỉnh.

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Trao giấy chứng nhận của Đảng ủy Quân sự tỉnh cho đảng viên tiêu biểu. Ảnh: Hồng Phúc

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì chương trình. Tham dự có lãnh đạo các ngành, đoàn thể của tỉnh cùng cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

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Tiết mục nghệ thuật tại chương trình “Tự hào 80 năm Đảng bộ Quân khu 5 - Tiếp bước truyền thống, vững bước tương lai”. Ảnh: Hồng Phúc

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quân khu 5 qua chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa dưới cờ Đảng” với 3 chương: “Lửa trong máu lửa”, “Lửa nối lửa” và “Rực lửa thời đại mới”; đồng thời theo dõi phóng sự “Dấu ấn người đảng viên trong LLVT tỉnh”, làm nổi bật vai trò tiên phong, gương mẫu và những đóng góp của đội ngũ đảng viên trong quá trình xây dựng, phát triển LLVT tỉnh.

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Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Hồng Phúc

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tuyên dương 50 đảng viên tiêu biểu trong LLVT tỉnh nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp nổi bật của các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.

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Các đảng viên tiêu biểu trong LLVT tỉnh được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể; nhất là khi đơn vị gặp khó khăn, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi cá nhân.

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Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Phúc

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; lan tỏa những tấm gương được tuyên dương đến từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, tạo động lực để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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