Khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 13-11, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng với chủ đề “Nghe lời non nước”.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo xã Ia Dom và các cơ quan, đơn vị địa phương.

Quang cảnh lễ khánh thành. Ảnh: Trần Thúy

Công trình tượng đài “Nghe lời non nước” khởi công từ tháng 9-2026, với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Trong đó, 160 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; phần còn lại được huy động thông qua ngày công lao động và nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xây dựng công trình; đồng thời đề nghị đơn vị quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị tượng đài, đưa nơi đây trở thành địa chỉ sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Trần Thúy

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước Tượng đài, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân, BĐBP, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà, động viên các em học sinh vươn lên trong học tập. Ảnh: Trần Thúy

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đã trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ và tặng quà cho 8 học sinh, gồm 1 em là con nuôi của Tư lệnh BĐBP và 7 em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979) ở Đồn 649 (xã Ia Dom). Ảnh: Trần Thúy

Trước đó, đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP đã dâng hoa, dâng hương tại Di tích cấp tỉnh “Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979) ở Đồn 649 (thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom); bày tỏ lòng tri ân đối với những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ biên giới.