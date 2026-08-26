Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thao võ thuật năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CÔNG CƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thao võ thuật năm 2026.

Theo kế hoạch, lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai tập trung luyện tập tham gia các nội dung trọng tâm bao gồm: đồng diễn 3 bài võ thể dục của BĐBP; phân thế võ thể dục bài 2, kỹ thuật, chiến thuật đánh võ, thực hành huấn luyện võ thuật (soạn 1 bài giảng, thực hành giảng 2 vấn đề huấn luyện: kỹ thuật đánh võ, chiến thuật đánh võ).

glo-vo-thuat.jpg
Các vận động viên đồng diễn võ thể dục bài 2. Ảnh: Y Shis

Hội thao nhằm nâng cao trình độ, chất lượng công tác huấn luyện võ thuật và kỹ năng sử dụng võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới trong tình hình mới.

Sau quá trình rèn luyện, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ đánh giá, tuyển chọn những vận động viên (VĐV) có chất lượng xuất sắc nhất để thành lập đoàn vận động viên chính thức tham gia Hội thao cấp Bộ Tư lệnh từ ngày 21 đến ngày 25/9/2026 tại Trường Cao đẳng Biên phòng - cơ sở 2 (Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

null