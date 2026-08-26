(GLO)- Trong 2 ngày 26 và 27-8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thao võ thuật năm 2026.

Theo kế hoạch, lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai tập trung luyện tập tham gia các nội dung trọng tâm bao gồm: đồng diễn 3 bài võ thể dục của BĐBP; phân thế võ thể dục bài 2, kỹ thuật, chiến thuật đánh võ, thực hành huấn luyện võ thuật (soạn 1 bài giảng, thực hành giảng 2 vấn đề huấn luyện: kỹ thuật đánh võ, chiến thuật đánh võ).

Các vận động viên đồng diễn võ thể dục bài 2. Ảnh: Y Shis

Hội thao nhằm nâng cao trình độ, chất lượng công tác huấn luyện võ thuật và kỹ năng sử dụng võ thuật cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới trong tình hình mới.

Sau quá trình rèn luyện, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ đánh giá, tuyển chọn những vận động viên (VĐV) có chất lượng xuất sắc nhất để thành lập đoàn vận động viên chính thức tham gia Hội thao cấp Bộ Tư lệnh từ ngày 21 đến ngày 25/9/2026 tại Trường Cao đẳng Biên phòng - cơ sở 2 (Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh).