Công ty CP Hera Quy Nhơn thông tin về Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort

(GLO)- Công ty CP Hera Quy Nhơn thông tin về việc triển khai Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort. Dự án được định hướng phát triển tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và các công trình dịch vụ, tiện ích đồng bộ.

1. Tên dự án: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort.

2. Chủ đầu tư: Công ty CP Hera Quy Nhơn.

3. Địa điểm xây dựng: Quốc lộ 1D tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

4. Giá trị tổng mức đầu tư: 2.600 tỷ đồng.

5. Tiến độ thực hiện dự án:

- Thời điểm khởi công: Tháng 12-2025.

- Dự kiến hoàn thành, bàn giao: Quý IV/2027.

6. Quy mô dự án:

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort được triển khai trên quỹ đất có diện tích khoảng 16,62 ha, định hướng phát triển tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và các công trình dịch vụ, tiện ích đồng bộ.

Dự án được quy hoạch và phát triển theo các nhóm sản phẩm, gồm: The Helios Signature - 68 biệt thự độc bản, The Selene Collection - 75 Boutique Villas nghệ thuật, Hera Marina - không gian lưu trú bên bến du thuyền và The Athena Ocean - dòng căn hộ cao tầng sở hữu tầm nhìn 100% view biển.

Các công trình, hạng mục tiện ích của dự án được đầu tư đồng bộ, bao gồm hệ thống cảnh quan, hồ bơi, khu dịch vụ - giải trí, chăm sóc sức khỏe, bến du thuyền và các tiện ích phục vụ hoạt động lưu trú, nghỉ dưỡng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt.

7. Tình trạng pháp lý và điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh:

Đến nay, chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục pháp lý của Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Đối với các sản phẩm bất động sản dự kiến đưa vào kinh doanh, chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh.

Các thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình, tình trạng cấp giấy chứng nhận, hình thức sở hữu, thời hạn sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ của khách hàng được thực hiện theo hồ sơ pháp lý cụ thể của từng sản phẩm và nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên.

8. Định hướng phát triển dự án:

The Hera Resort được định hướng phát triển thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển có hệ thống sản phẩm, dịch vụ và tiện ích được quy hoạch đồng bộ, khai thác lợi thế về vị trí, cảnh quan tự nhiên và điều kiện kết nối khu vực.

Việc đầu tư và phát triển dự án được thực hiện theo quy hoạch, thiết kế, tiến độ và các hồ sơ pháp lý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hướng tới hình thành 1 quần thể nghỉ dưỡng có chất lượng dịch vụ cao, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của khách hàng.