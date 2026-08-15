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Gia Lai hôm nay

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026:

Kết nối thị trường, giới thiệu diện mạo du lịch Gia Lai mới

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 15-8, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026.

Dự lễ khai mạc về phía Trung ương có ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

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Tham dự lễ khai mạc còn có đại diện các tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến du lịch đến từ Malaysia, Philippines, Hàn Quốc; đại diện hiệp hội du lịch một số tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thông tin về kết quả đạt được của ngành du lịch trong năm 2025.

Bà cho biết: Năm 2025 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam. Toàn ngành đã đón, phục vụ 21,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 135 triệu lượt khách du lịch nội địa.

8 tháng năm 2026, toàn ngành đang nỗ lực, tích cực tổ chức hoạt động kinh doanh phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

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Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin về kết quả đạt được của ngành du lịch trong năm 2025. Ảnh: Dương Linh

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực như: tổ chức các chuyến FAM trip, hội thảo chuyên đề, hoạt động xúc tiến thị trường quốc tế, Lễ trao giải thưởng VITA AWARDS 2026 cùng hàng loạt sáng kiến kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

“Trong giai đoạn mới, cạnh tranh du lịch không còn đơn thuần là cạnh tranh về tài nguyên hay cơ sở vật chất. Điểm đến nào kết nối tốt hơn với thị trường, tạo trải nghiệm tốt hơn và mang lại giá trị khác biệt hơn, điểm đến đó sẽ có sức cạnh tranh cao hơn” - bà Lan nhấn mạnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Dương Linh

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, với Gia Lai, lợi thế đặc biệt chính là một không gian phát triển mới từ biển Quy Nhơn đến đại ngàn Tây Nguyên.

Một điểm đến có nhiều không gian, trải nghiệm từ biển đến đại ngàn, văn hóa đến thiên nhiên, nghỉ dưỡng đến khám phá. Đó cũng chính là tinh thần của “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Năm Du lịch quốc gia không phải là đích đến. Quan trọng hơn là sau năm 2026, những liên kết được hình thành, sản phẩm được tạo ra và dòng khách được mở ra sẽ tiếp tục phát triển lâu dài.

"Để làm được điều đó, vai trò của các doanh nghiệp lữ hành đặc biệt quan trọng. Các doanh nghiệp lữ hành chính là những người đưa tài nguyên trở thành sản phẩm, đưa sản phẩm đến thị trường và đưa du khách đến với điểm đến" - Chủ tịch UBND tỉnh phân tích.

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Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026. Ảnh: Dương Linh

Vì vậy, tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp không chỉ nhìn Gia Lai là một điểm đến mới, mà hãy cùng tỉnh thiết kế những hành trình mới, kết nối thị trường mới và tạo ra sản phẩm mới.

Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực; đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng thị trường và đầu tư lâu dài tại Gia Lai. Tỉnh sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng kết nối và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

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Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động nghiên cứu thị trường, kiến tạo sản phẩm và đưa các sản phẩm mới vào khai thác. Ảnh: Dương Linh

Trong bối cảnh nhu cầu và hành vi của khách du lịch thay đổi nhanh, lợi thế tài nguyên tự thân là chưa đủ. Một điểm đến có tài nguyên tốt nhưng sản phẩm đơn điệu, trải nghiệm ít khác biệt, thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu thấp thì giá trị kinh tế từ du lịch vẫn còn hạn chế.

Từ thực tế đó, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - đề nghị: Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các Hiệp hội du lịch địa phương phát huy vai trò kết nối, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp hưởng ứng; các doanh nghiệp lữ hành chủ động nghiên cứu thị trường, kiến tạo sản phẩm và đưa các sản phẩm mới vào khai thác.

Các địa phương tạo môi trường thuận lợi, kết nối nguồn lực và đồng hành với doanh nghiệp để các ý tưởng đổi mới có thể nhanh chóng trở thành những sản phẩm thực tế trên thị trường.

Theo ông Hà Văn Siêu, tinh thần “Đổi mới sản phẩm - Gia tăng giá trị - Nâng tầm điểm đến” cần được chuyển hóa thành những sản phẩm cụ thể, hành trình hấp dẫn và trải nghiệm khác biệt; qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thương hiệu và vị thế của du lịch Việt Nam.

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 thu hút sự tham gia của khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Thái Lan, Malaysia, Philippines...; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước; 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý và hiệp hội du lịch trong nước và quốc tế.

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