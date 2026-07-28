Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

(GLO)- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều 28-7. Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp tạo dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trần Dung

Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử do UBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE ) đồng tổ chức.

Tham dự diễn đàn có GS.TS. Trần Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các nhà khoa học, chuyên gia, các vị khách quốc tế; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Quang cảnh Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử. Ảnh: Trần Dung

Tập trung nhận diện lợi thế của Gia Lai

Tại diễn đàn, các diễn giả đã tập trung nhận diện những lợi thế Gia Lai đang có và điểm khởi đầu phù hợp trong chuỗi giá trị lượng tử, bán dẫn; đồng thời bàn luận về cách tổ chức một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, với sự tham gia của nhà nước, viện - trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Một số tham luận cụ thể được trình bày tại diễn đàn như: Công nghệ lượng tử - những đột phá, thách thức và khả năng tăng trưởng; Đầu tư kinh tế sáng tạo dựa vào lượng tử, nhà đầu tư cần gì từ tỉnh; Xây dựng cơ sở sản xuất lượng tử, liệu có khả thi ở Gia Lai; Hợp tác quốc tế để cùng kiến tạo công nghệ lượng tử…

Đặc biệt, các đại biểu cũng đã tham gia phiên thảo luận bàn tròn nhằm định hướng phát triển nguồn nhân lực liên ngành, kết nối mạng lưới nghiên cứu và phòng thí nghiệm, cam kết hành động của địa phương và mô hình công viên công nghệ cao, cơ chế tài trợ dài hạn cho khoa học cơ bản và hợp tác quốc tế.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Trần Dung

Bàn về chủ đề xây dựng cơ sở sản xuất lượng tử liệu có khả thi ở Gia Lai, bà Nguyễn Hoàng Hồng Nhung - Chủ tịch VNQuantum - cho rằng: Gia Lai có thể xây dựng cơ sở sản xuất lượng tử nếu chọn đúng hướng và đi đúng cách.

“Gia Lai đang có các điều kiện thuận lợi để có thể tiến tới xây dựng cơ sở sản xuất lượng tử như: Kỹ sư người Việt đang trực tiếp chế tạo các bộ phận máy tính lượng tử quang học tại các công ty hàng đầu thế giới; các đơn vị ICISE, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung đang định hướng ứng dụng tính toán lượng tử, xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu; các doanh nghiệp lượng tử quang học hàng đầu thế giới đang tìm đối tác để mở rộng sản xuất ra ngoài châu Âu…” - bà Nhung chỉ rõ.

Ông Phạm Công Tuấn Hạ đưa tới diễn đàn thông tin về đầu tư phát triển kinh tế sáng tạo dựa vào sự đột phá của công nghệ lượng tử. Ảnh: Trần Dung

Đưa tới diễn đàn thông tin về đầu tư phát triển kinh tế sáng tạo dựa vào sự đột phá của công nghệ lượng tử, ông Phạm Công Tuấn Hạ - Thành viên Hội đồng Quản trị Nam Á Bank đã đề cập đến việc nhà đầu tư cần gì từ địa phương khi đầu tư kinh tế sáng tạo dựa vào lượng tử.

“Gia Lai là tỉnh đầu tiên trong cả nước chọn lượng tử làm hướng đột phá. Đây là một quyết định tiên phong. Để nhà đầu tư đồng hành cùng tỉnh trong lĩnh vực này, Gia Lai cần có những ưu đãi rõ ràng, ổn định lâu dài cho các dự án; đồng thời có sự phối hợp xuyên suốt, rút ngắn thời gian triển khai từng dự án. Cùng với đó, tỉnh cần chuẩn bị sẵn địa điểm cho trung tâm tính toán và không gian ươm tạo startup” - ông Phạm Công Tuấn Hạ cho hay.

Nhận định tỉnh Gia Lai đang đứng trước một cơ hội rất đặc biệt, TS. Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Tài chính) cho rằng: Địa phương cần triển khai các phần việc cụ thể như: Môi trường thể chế cởi mở và thuận lợi cho đổi mới sáng tạo; hạ tầng đổi mới sáng tạo hiện đại, phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ; liên kết chặt chẽ theo mô hình “3 nhà” để thu hút và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao; tạo một hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo năng động để hợp tác cùng phát triển.

Gia Lai từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo

Với quan điểm lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới, tỉnh Gia Lai định hướng tăng cường kết nối với các cơ quan, đội ngũ nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế; từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo dựa trên các công nghệ chiến lược, đồng thời chuyển các chủ trương lớn thành chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết: Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và kinh tế biển. Đây là những lĩnh vực giàu dư địa để ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, tỉnh đã và đang hình thành nền tảng khoa học quan trọng với sự hiện diện của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ.

“Gia Lai xác định công nghệ lượng tử cùng với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ bán dẫn sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Gia Lai sẽ hướng nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào tối ưu chuỗi cung ứng nông sản, quản lý tài nguyên và môi trường, phát triển năng lượng, logistics, bảo mật dữ liệu và giải quyết các bài toán của phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, diễn đàn không chỉ trao đổi về những xu hướng công nghệ mới, mà hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là đề xuất các giải pháp về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và môi trường đầu tư để địa phương có thể tiếp nhận, thử nghiệm và ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới. Bên cạnh đó, hình thành các chương trình hợp tác, dự án nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và kết nối đầu tư.

Phiên thảo luận bàn tròn về kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử. Ảnh: Trần Dung

“Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu, hợp tác và triển khai các dự án; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương” - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.