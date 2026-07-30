Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung: Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

(GLO)- Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung chính thức khởi động đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai. Sự ra đời của Trung tâm đã đặt nền móng vững chắc cho công tác đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử.

Nhằm kết nối mạng lưới lượng tử toàn cầu, Trường Đại học Quang Trung đã hợp tác cùng Công ty Công nghệ Lượng tử Quandela (Pháp), Viện lượng tử Mở OQI (Thụy Sĩ), Công ty TNHH Quanova và sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung đặt trong khuôn viên trường.

Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung được kỳ vọng sẽ đặt nền móng vững chắc cho công tác đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử. Ảnh: Trần Dung

Theo Tiến sĩ Tô Bá Lâm - Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung: Việc thành lập Trung tâm không chỉ là dự án nghiên cứu mà còn thể hiện định hướng tiên phong của nhà trường trong việc góp phần rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa Việt Nam và thế giới. Nhà trường cam kết tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, nơi thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ tiếp cận kiến thức lượng tử mà còn trực tiếp làm chủ và sáng tạo công nghệ của tương lai.

Trung tâm công nghệ cao này không chỉ là không gian chuyên biệt phục vụ trưng bày, quảng bá khoa học cơ bản dành cho học sinh, sinh viên và khách tham quan, mà còn đóng vai trò lan tỏa tri thức, khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Với hạ tầng phòng lab hiện đại, nơi đây tập trung nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và ứng dụng công nghệ lượng tử vào các ngành trọng điểm như: An ninh mạng, tài chính - ngân hàng, y sinh, AI và vật liệu mới.

Khu vực trưng bày linh kiện quang lượng tử tại Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung. Ảnh: Trần Dung

“Sự ra đời của Trung tâm Giải mã lượng tử đặt nền móng cho kế hoạch thành lập Trung tâm Tính toán lượng tử và AI của Trường Đại học Quang Trung. Trung tâm hướng đến mục tiêu phát triển công nghệ lõi, phần cứng máy tính. Từ đó, tự chủ thiết kế, lắp ráp, thương mại hóa thiết bị lượng tử và đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu” - Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung chia sẻ.

Việc khởi động Trung tâm Giải mã lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung mang tính chất hợp tác quốc tế sâu rộng, định vị đây là điểm đấu nối chiến lược nằm trong mạng lưới lượng tử toàn cầu khi làn sóng này bùng nổ trên thế giới. Đồng thời, đánh dấu một bước đi mới đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với cộng đồng và chuẩn bị nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ của tương lai.

Trung tâm Giải mã lượng tử góp phần đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với cộng đồng. Ảnh: Trần Dung

Ông Phạm Công Tuấn Hạ - Thành viên Hội đồng Quản trị Nam Á Bank - cho biết: “Đồng hành toàn diện cùng các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế về lượng tử tại Trường Đại học Quang Trung, chúng tôi khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc kiến tạo nền tảng công nghệ cao; góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho một chu kỳ phát triển công nghệ mới đột phá”.

Khẳng định trong bối cảnh công nghệ lượng tử còn rất mới tại Việt Nam, việc chủ động đầu tư xây dựng Trung tâm Giải mã lượng tử là một bước đi tiên phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nêu rõ: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của phát triển. Đối với một địa phương còn nhiều dư địa như Gia Lai, tiếp cận các lĩnh vực công nghệ mới không chỉ để theo kịp xu thế, mà quan trọng hơn là mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị con người và tạo ra những cơ hội phát triển mới.

Trung tâm Giải mã lượng tử đặt nền móng cho kế hoạch thành lập Trung tâm Tính toán lượng tử và AI của Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, điều làm nên ý nghĩa của Trung tâm không chỉ là cơ sở vật chất hay các mô hình trưng bày, mà là khả năng đưa những kiến thức còn mới mẻ, trừu tượng trở nên trực quan, dễ tiếp cận; giúp học sinh, sinh viên hình dung rõ hơn về khoa học lượng tử, những ngành nghề mới và những cơ hội của tương lai. Trung tâm sẽ trở thành nơi phát hiện, kết nối và bồi dưỡng những người trẻ có năng lực. Từ đó hình thành những ý tưởng, ước mơ và tài năng khoa học.

Để Trung tâm thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Trường Đại học Quang Trung và các đơn vị đồng hành nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành, bảo đảm hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp, phát huy tối đa vai trò là cầu nối giữa nhà trường với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức khoa học trong nước, quốc tế; mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức mới.

Các mô hình trưng bày đã đưa những kiến thức về công nghệ lượng tử mới mẻ, trừu tượng trở nên trực quan, dễ tiếp cận. Ảnh: Trần Dung

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu xây dựng trung tâm trở thành không gian học tập, trải nghiệm khoa học dành cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh; khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đồng thời, gắn hoạt động của trung tâm với Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam; từng bước hình thành đội ngũ giảng viên, chuyên gia và nhà nghiên cứu trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên công nghệ mới.