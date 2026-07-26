Đông đảo giới trẻ Gia Lai tham dự bài giảng đại chúng về thiên văn và không gian

(GLO)- Chiều tối 25-7, tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) diễn ra 2 bài giảng đại chúng về chủ đề thiên văn và không gian trong khuôn khổ Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế 2026.

Sự kiện mở cửa miễn phí, thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên và những người yêu khoa học tham dự.

Ông Vũ Trọng Thư - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINSPACE chia sẻ hành trình từ việc tự chế tạo kính thiên văn. Ảnh: H.Đ

Tại bài giảng “Từ kính thiên văn đến vệ tinh nhỏ - Chuyện của tôi với không gian bao la”, ông Vũ Trọng Thư - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINSPACE chia sẻ hành trình từ việc tự chế tạo kính thiên văn cá nhân đến tham gia phát triển vệ tinh CubeSat trong môi trường quốc tế. Qua đó, diễn giả giới thiệu những kinh nghiệm thực tiễn và triển vọng phát triển công nghiệp vệ tinh tại Việt Nam.

Lãnh đạo Sở KH&CN tặng hoa cảm ơn GS. Saeko Hayashi và PGS.TS. Fumitaka Nakamura (Nhật Bản) sau bài giảng “Great Connection - Sự kết nối vĩ đại”. Ảnh: ĐVCC

Tiếp đó, GS. Saeko Hayashi và PGS.TS. Fumitaka Nakamura (Nhật Bản) trình bày bài giảng “Great Connection - Sự kết nối vĩ đại”, giới thiệu những nghiên cứu về mối liên hệ giữa con người và vũ trụ, giữa cơ thể con người với các bụi sao cổ đại; đồng thời chia sẻ những phát hiện mới về các hành tinh trôi dạt tự do từ các quan sát bằng kính thiên văn Subaru.

Cũng trong chiều 25-7, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo tổ chức trình diễn tên lửa nước hai tầng, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Đồng thời, các chuỗi không gian trải nghiệm STEM, Robictics tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Chương trình trình diễn tên lửa nước hai tầng, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ảnh: H.Đ

Chuỗi không gian trải nghiệm STEM, Robotics tiếp tục phục vụ cộng đồng. Ảnh: H.Đ

Các hoạt động không chỉ góp phần phổ biến kiến thức khoa học, cập nhật những nghiên cứu mới trong lĩnh vực thiên văn mà còn khơi dậy niềm yêu thích khám phá vũ trụ trong cộng đồng, tạo điểm nhấn của Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng Quốc tế 2026.