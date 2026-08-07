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ChatGPT cung cấp tính năng chat không giới hạn cho người dùng miễn phí

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Theo kế hoạch dự kiến của OpenAI, trong tuần tới, người dùng sẽ có quyền truy cập vào tính năng trò chuyện văn bản không giới hạn và nút "Think" mới để xử lý các câu hỏi khó hơn.

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Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. Ảnh: AFP/TTXVN

Công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo OpenAI của Mỹ ngày 6/8 thông báo sẽ dỡ bỏ giới hạn đối với các cuộc trò chuyện bằng văn bản (chat) cho tất cả người dùng ChatGPT.

Nền tảng này mới đây đã đạt mốc 1 tỷ người dùng hàng tuần.

Theo thông báo của Open AI, mô hình GPT-5.6 Luna mới sẽ vận hành trải nghiệm này và trở thành mô hình mặc định cho người dùng gói Free (Miễn phí) và Go, thay thế cho mô hình GPT-5.5.

Người dùng của cả hai gói dịch vụ nói trên cũng sẽ có thêm nút "Think" (Suy nghĩ) mới, cho phép họ chọn mức độ suy luận cao hơn đối với một loạt câu hỏi phức tạp. Ngoài ra, OpenAI cho biết vẫn sẽ áp dụng các giới hạn riêng đối với việc xử lý tệp tin, hình ảnh, giọng nói và tạo ảnh.

Bản cập nhật nói trên cũng mang lại những thay đổi cho người dùng các gói dịch vụ Plus và Pro. Những người dùng này sẽ được tiếp cận mô hình GPT-5.6 Sol đã được nâng cấp, tối ưu hơn cho các tác vụ nhanh như đặt câu hỏi, tra cứu thông tin trên web, xin lời khuyên, lập kế hoạch, viết lách và ra quyết định.

Theo thông báo của OpenAI, mô hình mới này sẽ đưa ra các câu trả lời súc tích và chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, đây là phiên bản tách biệt so với GPT-5.6 Sol được sử dụng cho Codex và Work - vốn không có thay đổi gì.

Người dùng ChatGPT Plus và Pro cũng sẽ có thêm thanh trượt điều chỉnh mức độ "suy nghĩ" mà mô hình áp dụng cho câu trả lời. Họ có thể tùy chỉnh thanh trượt này dựa trên độ phức tạp và các bước cần thiết để giải quyết yêu cầu.

OpenAI cho biết kết quả đánh giá nội bộ cho thấy, so với GPT-5.5-Instant, tỷ lệ sai sót về mặt dữ kiện thực tế đã giảm 62% ở mô hình GPT-5.6 Luna và giảm 68% ở mô hình GPT-5.6 Sol.

Phiên bản cập nhật của GPT-5.6 Sol đã có sẵn cho người dùng Plus và Pro từ ngày 6/8, trong khi các thay đổi khác dành cho người dùng gói Free và Go sẽ được triển khai trong tuần này.

Theo kế hoạch dự kiến của OpenAI, trong tuần tới, người dùng sẽ có quyền truy cập vào tính năng trò chuyện văn bản không giới hạn và nút "Think" mới để xử lý các câu hỏi khó hơn.

Theo TTXVN/Vietnam+

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